Unidade de Saúde de São Bento da Lagoa faz quase 23 mil atendimentos - Foto: Divulgação

Unidade de Saúde de São Bento da Lagoa faz quase 23 mil atendimentosFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 12:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza atendimentos de atenção primária na Unidade de Saúde da Família (USF) Josefa Xavier Leal, em São Bento da Lagoa. A unidade oferece acesso a serviços básicos de saúde, acompanhamento contínuo e ações preventivas, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar da população.

Atualmente, a unidade possui aproximadamente 23 mil usuários cadastrados. Entre os serviços oferecidos estão vacinação de rotina, consultas multiprofissionais, distribuição de medicamentos, curativos, testes rápidos para ISTs e atualização cadastral.

“A atenção básica é a porta de entrada da saúde. É aqui que buscamos resolver as demandas da população, principalmente com prevenção, tratamento e acompanhamento”, ressaltou a coordenadora da unidade, Milene Sarinho Victório.

“Aqui na Unidade São Bento temos cinco equipes de saúde da família, com consulta médica, preventivo, vacinação, curativos, odontologia e profissionais da equipe e-Multi, como nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas e assistente social. Também contamos com ginecologia, pediatria e psiquiatria”, complementa a coordenadora.

Maricá conta com 29 Unidades de Saúde da Família distribuídas pelos quatro distritos da cidade. A gestão municipal vem investindo na qualificação e reestruturação desses espaços, ampliando o acesso da população a atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, além de exames preventivos, vacinação e outros serviços essenciais.