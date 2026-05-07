Realidade virtual na recuperação de pacientes em unidade de saúde pública de Maricá - Foto: Divulgação

Realidade virtual na recuperação de pacientes em unidade de saúde pública de Maricá Foto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 19:08 | Atualizado 07/05/2026 19:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na quarta-feira (06/05) a utilização de óculos de realidade virtual no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara (HMECG) como ferramenta de apoio na recuperação de pacientes. A iniciativa alia tecnologia e humanização no atendimento, ampliando os recursos terapêuticos oferecidos pela unidade.

A primeira aplicação foi realizada de forma integrada pelas equipes de Tecnologia da Informação (TI), Terapia Ocupacional, Psicologia e Pedagogia do hospital. O recurso será utilizado especialmente em processos de reabilitação física, controle da dor, redução da ansiedade e estimulação cognitiva e motora, proporcionando experiências imersivas que contribuem para o bem-estar dos pacientes.

Tecnologia auxilia na reabilitação e no bem-estar

Os óculos de realidade virtual funcionam como uma tecnologia terapêutica complementar, oferecendo estímulos multissensoriais que favorecem a neuroplasticidade, a regulação emocional e o engajamento dos pacientes durante a internação. A ferramenta auxilia na estimulação cognitiva e sensorial, no treino funcional e motor, na orientação espacial e na atenção, além de contribuir para a redução da ansiedade e do estresse. A tecnologia também permite simulações de atividades da vida diária, tornando os processos de reabilitação mais dinâmicos e motivadores.

“A utilização da realidade virtual reforça o nosso compromisso em oferecer um atendimento humanizado, aliado às inovações que impactam diretamente na recuperação dos pacientes. Estamos sempre buscando alternativas que promovam mais conforto e qualidade no cuidado”, afirma a diretora-geral do hospital, Ana Paula Silva.

Em pacientes de longa permanência, transplantados e pessoas em reabilitação intensiva, o recurso ajuda a minimizar os efeitos do isolamento hospitalar, promovendo estímulos cognitivos e emocionais, além de melhorar a percepção da qualidade de vida e fortalecer o bem-estar durante o tratamento.