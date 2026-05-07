Realidade virtual na recuperação de pacientes em unidade de saúde pública de Maricá Foto: Divulgação
Maricá usa realidade virtual para auxiliar recuperação de pacientes
Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara passa a utilizar tecnologia inovadora em terapias de reabilitação na unidade
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