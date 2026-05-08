Homem resgatado, no meio da equipe da Defesa Civil de Maricá, agradece aos agentes - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Homem resgatado, no meio da equipe da Defesa Civil de Maricá, agradece aos agentesFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 08/05/2026 15:52 | Atualizado 08/05/2026 15:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (07) uma operação de busca e salvamento para localizar um jovem de 23 anos que se perdeu durante uma trilha na Pedra do Elefante, em Itaipuaçu.

A ocorrência foi registrada durante a manhã, após o trilheiro entrar em contato com a Defesa Civil informando dificuldade para retornar ao trajeto principal da trilha. A partir do acionamento, equipes especializadas iniciaram as buscas na região de mata, utilizando técnicas de orientação e varredura em área de difícil acesso.

O jovem foi localizado pelos agentes consciente, sem ferimentos e em segurança. Após o resgate, ele foi acompanhado pelas equipes até a saída da trilha, sem necessidade de encaminhamento para atendimento médico. Segundo a Defesa Civil, a rápida comunicação da vítima e o acionamento imediato das equipes contribuíram para o êxito da operação.

Cuidados em trilhas

A Defesa Civil de Maricá orienta que trilhas sejam realizadas, preferencialmente, em grupo e com acompanhamento de guia experiente, principalmente em percursos com maior nível de dificuldade ou pouca sinalização.

Também é importante informar familiares ou amigos sobre o trajeto e o horário previsto de retorno, além de utilizar roupas e calçados apropriados, levar água, alimentação leve, celular carregado e itens de segurança, como apito e lanterna.

Em caso de desorientação, a orientação é permanecer em local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.