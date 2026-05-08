Homem resgatado, no meio da equipe da Defesa Civil de Maricá, agradece aos agentesFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL
Defesa Civil de Maricá resgata trilheiro na Pedra do Elefante
Ação mobilizou equipes de busca e salvamento em área de mata no município
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Com inscrições abertas, interessados em apresentar projetos podem se cadastrar até 15 de maio e submeter trabalhos até o dia 17
Polícia Civil captura em Maricá integrante de milícia com mandado em aberto
O homem é apontado como braço armado de organização criminosa e foi localizado após trabalho de inteligência e monitoramento facial
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