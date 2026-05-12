Caravana da Saúde fez atendimentos no CamburiFoto: Clarildo Menezes
Prefeitura de Maricá leva serviços de saúde aos moradores em ação itinerante
Caravana da Saúde realizou atendimentos no Camburi com consultas, vacinação e visitas domiciliares para ampliar o acesso da população aos cuidados básicos
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Prefeitura de Maricá abre vagas para aulas gratuitas de tiro com arco
Projeto Maricá Esporte Presente oferece atividades para crianças e adolescentes no Centro de Treinamento da CBTArco
Dupla é presa com moto furtada após perseguição em alta velocidade em Itaipuaçu
Os elementos tentaram fugir da Guarda Municipal, mas foram capturados após cerco nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita.
Homem é preso após perseguir mulher com facas e com simulacro de uma armas no Centro de Maricá
O meliante descumpria medida protetiva, tentou fugir da Guarda Municipal e abandonou na Rodoviária as facas e o simulacro de arma de fogo, é o décimo homem preso somente esse ano por descumprir medida protetiva
Prefeitura de Maricá promove caminhada para incentivar o bem-estar da população
Evento em São José do Imbassaí reuniu moradores e celebra os resultados de 13 anos do Programa Viver Bem, que conta com polos em diferentes bairros da cidade
Homem é preso após ser encontrado com roupas furtadas após invasão de residência em Maricá
O crime aconteceu no bairro de São José do Imbassaí e o elemento foi localizado pela Pol[icia Militar escondido em uma casa abandonada
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