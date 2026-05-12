Caravana da Saúde fez atendimentos no Camburi - Foto: Clarildo Menezes

Caravana da Saúde fez atendimentos no CamburiFoto: Clarildo Menezes

Publicado 12/05/2026 12:23 | Atualizado 12/05/2026 12:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira (11) uma ação itinerante no bairro Camburi. A iniciativa integra o projeto Caravana da Saúde, levando atendimentos aos moradores da região com o objetivo de antecipar consultas previamente agendadas e garantir mais agilidade no atendimento. A ação amplia o acesso da população aos serviços e fortalece o cuidado multiprofissional nas unidades de saúde.

''A Atenção Primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Essa é a principal importância dessa iniciativa: facilitar o acesso aos serviços de saúde, como imunização, consultas odontológicas e consultas médicas, além do apoio da equipe multidisciplinar, que atua para oferecer um cuidado diferenciado. Essas ações itinerantes são fundamentais para levar o atendimento até quem mais precisa", destacou Mariana Pacheco, gerente da Unidade de Saúde do Mumbuca.

Além da Caravana da Saúde, também foi realizada uma visita domiciliar, voltada para pacientes com doenças crônicas, em cuidados pós-cirúrgicos, paliativos, reabilitação e oxigenioterapia que não têm condições de se deslocar até uma unidade de saúde.

''Para os pacientes acamados que não conseguem ir até o posto de saúde, nossa equipe multidisciplinar, composta por profissionais de fisioterapia, nutrição e psicologia, realiza atendimentos nas residências para oferecer suporte integral. O objetivo é que, à medida que ganhem autonomia, esses pacientes sejam inseridos em outros equipamentos da rede, como a Casa do Idoso e o Bem Viver. Mais do que a reabilitação física, buscamos promover o convívio social e o autocuidado, devolvendo autoestima e qualidade de vida", explicou a fisioterapeuta Maria de Fátima.

Valadarez Andrade, paciente atendido pela visita domiciliar, falou sobre a importância de receber os cuidados em casa. “Tive dois AVCs. Portanto, esse atendimento facilita muito a minha vida", comentou.