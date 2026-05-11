Dupla presa pela Guarda Municipal com moto furtada - Foto: Jornal O DIA

Dupla presa pela Guarda Municipal com moto furtadaFoto: Jornal O DIA

Publicado 11/05/2026 12:56 | Atualizado 11/05/2026 12:57

Maricá - Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (10) após serem flagrados circulando com uma motocicleta furtada em Itaipuaçu.

Segundo informaçoes, a Guarda Municipal através das equipes do Grupamento Tático Móvel (GTAM) e do Grupamento Ostensivo de Apoio Tático (GODAT) realizavam patrulhamento pela Rua 83, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento, quando avistaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta sem placa de identificação.

Ao perceberem a irregularidade, os agentes deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas da região.

Após um breve acompanhamento tático, as equipes conseguiram interceptar a motocicleta e abordar os dois ocupantes.

Durante a vistoria, os Guardas constataram que a moto estava com a fiação da ignição rompida e funcionando por ligação direta.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a origem do veículo e demonstraram nervosismo durante a abordagem.

Eles foram detidos e levados para a 82ª Delegacia de Polícia, no Centro de Marica, na unidade policial os dois confessaram que a motocicleta era produto de furto.

A dupla permaneceu presa à disposição da Justiça e o veículo foi apreendido para devolução ao proprietário.