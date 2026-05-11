Dupla presa pela Guarda Municipal com moto furtadaFoto: Jornal O DIA
Dupla é presa com moto furtada após perseguição em alta velocidade em Itaipuaçu
Os elementos tentaram fugir da Guarda Municipal, mas foram capturados após cerco nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita.
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Homem é preso após perseguir mulher com facas e com simulacro de uma armas no Centro de Maricá
O meliante descumpria medida protetiva, tentou fugir da Guarda Municipal e abandonou na Rodoviária as facas e o simulacro de arma de fogo, é o décimo homem preso somente esse ano por descumprir medida protetiva
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Evento em São José do Imbassaí reuniu moradores e celebra os resultados de 13 anos do Programa Viver Bem, que conta com polos em diferentes bairros da cidade
Homem é preso após ser encontrado com roupas furtadas após invasão de residência em Maricá
O crime aconteceu no bairro de São José do Imbassaí e o elemento foi localizado pela Pol[icia Militar escondido em uma casa abandonada
Defesa Civil de Maricá resgata trilheiro na Pedra do Elefante
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