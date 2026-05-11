Material apreendido usado no crime - Foto: Jornal O DIA

Material apreendido usado no crimeFoto: Jornal O DIA

Publicado 11/05/2026 12:18 | Atualizado 11/05/2026 12:27

Maricá - Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Maricá na manhã deste domingo (10) após perseguir uma mulher e descumprir uma medida protetiva, ele foi capturado na Rodoviária do Centro da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes do Grupamento Tático Móvel (GTAM) realizavam patrulhamento de rotina quando foram chamados pela vítima, que estava em desespero.

A mulher contou que o suspeito vinha rondando sua residência e a perseguindo, mesmo proibido pela Justiça de se aproximar dela, pois havia uma medida protetiva a favor da vítima .

Ainda segundo informações, a vítima alertou os agentes de que o homem estava na rodoviária a perseguindo.

Quando os guardas tentaram realizar a abordagem, o suspeito fugiu correndo e abandonou diversas facas e um simulacro de arma de fogo durante a tentativa de escapar.

Após buscas pela região, os agentes conseguiram localizar e capturar o homem nas proximidades do terminal rodoviário, ele foi preso e encaminhado para a 82ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A Guarda Municipal informou que foi necessário o uso de algemas para impedir uma nova fuga e garantir a segurança da equipe.