O evento celebrou o aniversário de 13 anos do Programa Viver Bem, reunindo moradores na Arena São José, que seguiram em caminhada entre a Praça Gilmar dos Santos Trindade Foto: Clarildo Menezes
Prefeitura de Maricá promove caminhada para incentivar o bem-estar da população
Evento em São José do Imbassaí reuniu moradores e celebra os resultados de 13 anos do Programa Viver Bem, que conta com polos em diferentes bairros da cidade
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