O evento celebrou o aniversário de 13 anos do Programa Viver Bem, reunindo moradores na Arena São José, que seguiram em caminhada entre a Praça Gilmar dos Santos Trindade - Foto: Clarildo Menezes

O evento celebrou o aniversário de 13 anos do Programa Viver Bem, reunindo moradores na Arena São José, que seguiram em caminhada entre a Praça Gilmar dos Santos Trindade Foto: Clarildo Menezes

Publicado 11/05/2026 11:44 | Atualizado 11/05/2026 11:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, promoveu no último sábado (09) a “Grande Caminhada do Bem”. O evento comemorativo celebrou o aniversário de 13 anos do Programa Viver Bem, reunindo moradores na Arena São José, que seguiram em caminhada entre a Praça Gilmar dos Santos Trindade e as ruas do entorno.

A ação teve como objetivo ampliar o alcance do programa e incentivar a prática de atividades físicas, promovendo integração e qualidade de vida. Com uma trajetória consolidada no município, o Viver Bem atua diretamente nos bairros, oferecendo rotinas de exercícios e convívio social que transformam a saúde física e mental dos participantes.

“Atualmente, realizamos mais de 45 mil atendimentos mensais e contamos com mais de 25 mil alunos inscritos. Temos um trabalho que impacta diretamente a vida das pessoas. Por isso, esses 13 anos são um grande motivo para comemorarmos”, destacou o secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha.

O Programa Viver Bem é uma das principais ferramentas de promoção da saúde preventiva de Maricá. A iniciativa descentraliza o acesso ao bem-estar, fazendo com que milhares de cidadãos tenham opções gratuitas de lazer e atividades físicas supervisionadas perto de suas casas.

Os polos da iniciativa estão presentes nos bairros São José do Imbassaí, Inoã, Itapeba, Ponta Negra, Bambuí, Ubatiba, Espraiado, Parque Nanci e Manu Manuela.