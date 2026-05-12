Aulas gratuitas de Tiro com Arco - Foto: Divulgação

Aulas gratuitas de Tiro com ArcoFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 12:10 | Atualizado 12/05/2026 12:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, abre vagas para as turmas de iniciação ao tiro com arco do projeto Maricá Esporte Presente. As aulas acontecem no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), em Itapeba, às terças e quintas-feiras. Há vagas disponíveis pela manhã, nos horários de 8h, 10h e 11h.

Podem participar crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede da Brasil Arco, localizada na Rua Ivone dos Santos Cardoso, 340, em Itapeba, nos dias e horários das aulas, levando foto 3x4 atual, RG, comprovante de residência de 2026, declaração escolar de 2026 e cópia do RG do responsável para menores de 18 anos. Também pode ser solicitado atestado médico, quando necessário.

A instrutora Jéssica Machado Gonzalez dos Santos destacou que o projeto amplia o acesso à modalidade e contribui para o desenvolvimento dos participantes. “O objetivo das nossas aulas é apresentar uma modalidade que ainda não é muito conhecida e que também não é acessível financeiramente para muitas famílias. Aqui, os alunos têm a oportunidade de conhecer e praticar o esporte”, afirmou.

Segundo a instrutora, além do aprendizado esportivo, o tiro com arco auxilia na concentração, postura, socialização e controle emocional. “Muitos alunos chegam tímidos e acabam se desenvolvendo bastante. É um esporte que acolhe pessoas de diferentes idades e também pessoas com deficiência física e visual”, destacou.



Para avaliação de pessoas com deficiência (PCD), o contato disponível é o telefone (21) 98308-5250.