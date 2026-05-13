Curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço Social - Foto: Katito Karvalho

Curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço SocialFoto: Katito Karvalho

Publicado 13/05/2026 10:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, iniciou nesta terça-feira (12) o curso presencial “Os primeiros 2.200 dias de vida: abordagem multidisciplinar na origem desenvolvimentista de saúde e doença”, voltado para profissionais e estudantes das áreas de Saúde, Educação e Serviço Social. A formação gratuita acontece no Território do Futuro. O público participante é formado por profissionais da área e estudantes a partir do 5º período.

"Estamos felizes pois é o nosso primeiro curso de extensão desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, chancelado pela EMAR. É um curso que foi pensado com um tema que está sendo muito debatido. Vamos poder discutir sobre essa questão materno-infantil, do desenvolvimento e da integração das famílias", explicou Sabrina Alves, secretária de Ciência e Tecnologia.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a importância do desenvolvimento humano desde o período intrauterino até os cinco anos de idade, etapa considerada fundamental para a saúde e qualidade de vida ao longo da vida. O curso é dividido em dois módulos e aborda temas relacionados ao desenvolvimento integral na primeira infância, integrando os setores da Saúde, Educação e Assistência Social.

"Nós, como profissionais e estudantes, precisamos de pesquisa, técnica, informação e dados. Além dessa questão profissional, no nosso cotidiano nos deparamos com questionamentos. Logo, esse curso é muito importante", destacou Luciana Bittencourt, professora da EMAR.

Thais Carioly, psicóloga formada e aluna do curso, falou sobre as expectativas em participar de mais uma formação gratuita. "Este é o quinto curso que faço através da secretaria. É sempre gratificante participar e ter a oportunidade de aprender por meio da ciência e da tecnologia. Nos deixam mais preparados para argumentar e nos preparam profissionalmente", concluiu.