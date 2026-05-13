Curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço SocialFoto: Katito Karvalho
Prefeitura de Maricá promove curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço Social
Iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a importância do desenvolvimento humano nos primeiros cinco anos de vida
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Maricá 212 anos: Ludmilla, Xamã, Fafá de Belém e Os Paralamas do Sucesso são destaques da segunda semana de shows
Programação na Arena da Barra reúne diferentes gerações da música; festejos incluem ainda atrações surpresas, desfile cívico e atividades religiosas, confira a programação completa
Guarda Municipal de Maricá é equipada com coletes a prova de balas
Os coletes balísticos serão destinados aos agentes em atividade operacional reforçando a segurança do servidor no patrulhamento
Homem condenado por estuprar criança de onze anos é preso no centro de Maricá
O criminoso estava foragido da Justiça e foi localizado durante Operação da Polícia Civil
Ladrão assalta Salão de Beleza em São José do Imbassaí, Maricá
O homem colocou uma faca no pescoço de duas mulheres, ameaçou as clientes e funcionárias , obrigou às vítimas a acessar aplicativos bancários no celular, e ainda roubou um carro de uma das vítimas
Prefeitura de Maricá leva serviços de saúde aos moradores em ação itinerante
Caravana da Saúde realizou atendimentos no Camburi com consultas, vacinação e visitas domiciliares para ampliar o acesso da população aos cuidados básicos
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