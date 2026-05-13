Aniversário 212 anos de Maricá - Foto: Divulgação

Aniversário 212 anos de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 08:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo (MARÉ), preparou uma programação ampla para celebrar os 212 anos da cidade, com uma série de shows, atividades culturais e ações institucionais. Na segunda semana de festa, entre os dias 22 e 26 de maio, os destaques serão as apresentações de Ludmilla, do rapper Xamã, da cantora Fafá de Belém, do grupo Os Paralamas do Sucesso, além de outra atração surpresa de peso nacional.

Na sexta-feira (22), às 19h, a abertura das apresentações será conduzida por DJ Cris Panttoja e o Coral da Aldeia Mata Verde Bonita com Kandu Puri, seguindo, às 21h, com os sucessos do rapper Xamã. No domingo (24), os shows começam com o ritmo do coletivo Samba da Mulher e, às 21h, terá início a apresentação da cantora Ludmilla.

Na segunda-feira (25), a festividade começa às 19h com show de Marianna Cunha, seguindo para a turnê de 50 anos de carreira da cantora Fafá de Belém às 21h. Na terça-feira (26), dia do aniversário da cidade, a programação será aberta às 18h com a banda Thunder Rock e, às 20h, a banda Os Paralamas do Sucesso sobe ao palco com os clássicos do rock nacional.

É importante lembrar que a primeira semana de festejos (15 a 17 de maio) será marcada por homenagens ao samba na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com apresentações de ícones como Paulinho da Viola, Teresa Cristina, além do show “Moacyr Luz e Samba do Trabalhador convidam”, recebendo Dudu Nobre e Wanderley Monteiro.

Tradição e Atos Cívicos

As atividades tradicionais que marcam o dia do aniversário da cidade estão confirmadas para 26 de maio, com uma agenda que mobiliza comunidade escolar, sociedade civil e autoridades. A programação começa às 07h, com o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos na sede da Prefeitura. Em seguida, às 09h, acontece o tradicional Desfile Cívico na Rua Abreu Rangel, no Centro.

A partir das 17h, a Câmara de Vereadores promove a Sessão Solene, momento em que os parlamentares e o prefeito Washington Quaquá concedem títulos de Cidadão Maricaense e de Honra ao Mérito a personalidades com serviços prestados ao município. Para encerrar os atos, às 19h, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo sedia a Missa Solene de celebração — o templo histórico foi um dos responsáveis pela formação do atual núcleo urbano do Centro no século XIX.

Maricá Para Cristo

Integrado ao calendário de aniversário, o evento gospel "Maricá Para Cristo" acontecerá no dia 25/05, na Praça Orlando de Barros Pimentel. A iniciativa reunirá momentos de música, fé e comunhão para a comunidade evangélica, com apresentações de Julliany Souza, Rose Nascimento, Maria Pita, Na Graça, DJ Mothé, Ministério Equidade e Gabriel Marques. A organização é da Associação de Ministros Evangélicos de Maricá (AME Pastores) e do Conselho de Ministros Evangélicos de Maricá (COMEM), com apoio das secretarias de Assuntos Religiosos e de Promoção de Eventos.

Programação completa do Aniversário de Maricá

Primeira semana

15/05 (Sexta-feira)

16h: Exibição do Filme “Claudinho Guimarães – O Rei de Maricá” (Local: Cine Henfil)

18h: Roda de Samba – Inauguração da Esquina do Malandro e Estátuas em homenagem a Claudinho Guimarães e Beth Carvalho (Local: Praça Orlando de Barros Pimentel)

19h: União de Maricá (Local: Praça Orlando de Barros Pimentel)

21h: Moacyr Luz e Samba do Trabalhador convidam Dudu Nobre e Wanderley Monteiro em homenagem aos 80 anos da Beth Carvalho (Local: Praça Orlando de Barros Pimentel)

16/05 (Sábado)

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel

19h: Banda Cult

21h: Teresa Cristina (Turnê Pagode Preta)

17/05 (Domingo)

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel

19h: Jô Borges

21h: Paulinho da Viola (Turnê Quando o Samba Chama)

Segunda semana

22/05 (Sexta-feira)

Local: Arena da Barra de Maricá

Abertura: DJ Cris Panttoja

19h: Coral da Aldeia Mata Verde Bonita + Kandu Puri

21h: Xamã (Turnê Fragmentado)

24/05 (Domingo)

Local: Arena da Barra de Maricá

19h: Samba da Mulher

21h: Ludmilla

25/05 (Segunda-feira)

Local: Arena da Barra de Maricá

19h: Marianna Cunha

21h: Fafá de Belém (Turnê de 50 Anos de Carreira)

26/05 (Terça-feira - Aniversário da Cidade)

Local: Arena da Barra de Maricá

18h: Thunder Rock

20h: Os Paralamas do Sucesso (Turnê Clássicos - 40 Anos de Carreira)