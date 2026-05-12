Coletes balísticos reforçam a segurança no patrulhamento da Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Coletes balísticos reforçam a segurança no patrulhamento da Guarda MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 18:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, entregou nesta segunda-feira (11) 419 coletes a prova de balas, tecnicamente chamados de coletes balísticos, ao efetivo da Guarda Municipal. Os equipamentos serão destinados aos agentes em atividade operacional, com o objetivo de ampliar as condições de segurança, proteção individual e eficiência no trabalho diário da corporação.

“Cada guarda municipal terá um colete balístico cautelado em seu nome, que poderá utilizar no dia a dia do serviço. A partir de agora, cada servidor estará protegido com esse equipamento. É uma conquista histórica para a categoria”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Maricá, Coronel Júlio Veras.

A comandante da Guarda Municipal, GM Ana Aretuza, destacou que o equipamento reforça a proteção dos agentes que atuam nas ruas. “O colete balístico é um item essencial para o trabalho do guarda municipal. Ele protege quem está na linha de frente e garante ao agente mais segurança para atuar com técnica e responsabilidade. Receber esse equipamento é reconhecer os desafios e os riscos da profissão”, afirmou.

Investimentos na Guarda Municipal

A aquisição dos coletes integra um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para modernizar a Guarda Municipal. Nos últimos anos, a corporação passou por expansão do efetivo, criação de grupamentos especializados e ampliação da capacitação dos agentes.

Atualmente, a Guarda Municipal conta com aproximadamente 420 agentes - número mais que o dobro do registrado em 2022, quando o efetivo era de cerca de 175 servidores. A atuação ocorre nos quatro distritos da cidade, com foco em patrulhamento preventivo, ordenamento urbano, proteção de bens, serviços e instalações municipais, apoio a outras secretarias e fortalecimento da sensação de segurança da população.

A Prefeitura também avançou na regulamentação do armamento da Guarda Municipal. O decreto assinado em 2025 estabeleceu regras, critérios e procedimentos para o porte de arma, incluindo treinamento, fiscalização e uso de câmeras corporais pelos agentes armados, com acompanhamento da Corregedoria Interna e do Ministério Público. A medida integra um modelo de atuação baseado em preparo técnico, uso de tecnologia, transparência e respeito aos direitos humanos.

A corporação também mantém formação continuada por meio do seu Centro de Estudos, com capacitações em direitos humanos, cidadania, racismo estrutural e direito à cidade. Além disso, a Prefeitura vem ampliando a estrutura operacional da Guarda Municipal com novas viaturas, equipamentos não letais e criação de grupamentos especializados, reforçando a atuação preventiva e integrada com outras forças de segurança.