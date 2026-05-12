Estuprador foragido preso na Região Central de Maricá por estuprar uma criança de onze anosFot:o: Reprodução Programa do MEDINA / TVM Brasil
Homem condenado por estuprar criança de onze anos é preso no centro de Maricá
O criminoso estava foragido da Justiça e foi localizado durante Operação da Polícia Civil
Homem condenado por estuprar criança de onze anos é preso no centro de Maricá
O criminoso estava foragido da Justiça e foi localizado durante Operação da Polícia Civil
Ladrão assalta Salão de Beleza em São José do Imbassaí, Maricá
O homem colocou uma faca no pescoço de duas mulheres, ameaçou as clientes e funcionárias , obrigou às vítimas a acessar aplicativos bancários no celular, e ainda roubou um carro de uma das vítimas
Prefeitura de Maricá leva serviços de saúde aos moradores em ação itinerante
Caravana da Saúde realizou atendimentos no Camburi com consultas, vacinação e visitas domiciliares para ampliar o acesso da população aos cuidados básicos
Prefeitura de Maricá abre vagas para aulas gratuitas de tiro com arco
Projeto Maricá Esporte Presente oferece atividades para crianças e adolescentes no Centro de Treinamento da CBTArco
Dupla é presa com moto furtada após perseguição em alta velocidade em Itaipuaçu
Os elementos tentaram fugir da Guarda Municipal, mas foram capturados após cerco nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita.
Homem é preso após perseguir mulher com facas e com simulacro de uma armas no Centro de Maricá
O meliante descumpria medida protetiva, tentou fugir da Guarda Municipal e abandonou na Rodoviária as facas e o simulacro de arma de fogo, é o décimo homem preso somente esse ano por descumprir medida protetiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.