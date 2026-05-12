Estuprador foragido preso na Região Central de Maricá por estuprar uma criança de onze anos - Fot:o: Reprodução Programa do MEDINA / TVM Brasil

Estuprador foragido preso na Região Central de Maricá por estuprar uma criança de onze anosFot:o: Reprodução Programa do MEDINA / TVM Brasil

Publicado 12/05/2026 14:27 | Atualizado 12/05/2026 14:31

Maricá - Policiais Civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, na tarde desta segunda-feira (11), um homem condenado a 30 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, na ocasião do crime ele estuprou uma criança de onze anos.

A captura aconteceu na região central de Maricá, durante mais uma fase da Operação Rede Segura.

De acordo com a Polícia Civil, o elemento, identificado como Cláudio Miranda Marques estava foragido após ser condenado em definitivo pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

As investigações apontaram que os abusos aconteceram entre os anos de 2018 e 2021, quando os abusos começaram a vítima tinha apenas 11 anos.

Segundo a polícia, o condenado se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a enteada para cometer os crimes.

A investigação revelou ainda que ele ameaçava familiares da criança para impedir que os crimes fossem denunciados. Ainda conforme a Delegacia especializada, os abusos só vieram à tona após a vítima contar o que sofria para a irmã mais velha, que procurou ajuda e acionou as autoridades.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, agentes coordenados pelas delegadas Camila Pegorim e Nathalia Lavouras localizaram o criminoso escondido em uma residência no município.

Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a delegacia, sendo posteriormente transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil afirmou que a ação reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes contra crianças e adolescentes.