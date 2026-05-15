Skate presente - Foto: Elsson Campos

Skate presenteFoto: Elsson Campos

Publicado 15/05/2026 12:03 | Atualizado 15/05/2026 12:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, incentiva a formação de novos talentos do skate infantil no projeto Maricá Esporte Presente, realizado na Skate House de Inoã. A iniciativa atende crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, promovendo a prática esportiva como ferramenta de desenvolvimento físico, social e emocional.

As aulas são divididas em turmas por faixa etária e nível de experiência, permitindo que os alunos avancem gradualmente na modalidade. Além do aprendizado técnico, o skate contribui para o fortalecimento da coordenação motora, do equilíbrio, da agilidade e da concentração.

Professor do projeto, Lucas Diniz Pereira destaca que o esporte também ajuda na construção da resiliência e da disciplina entre os jovens participantes.

“O skate trabalha o corpo inteiro. A criança desenvolve equilíbrio, coordenação motora e agilidade. Além disso, aprende muito sobre persistência, porque vai cair, tentar novamente e superar desafios. Isso fortalece o caráter e a confiança”, explicou.

O projeto também promove inclusão social e convivência entre os alunos, criando um ambiente de aprendizado coletivo e incentivo ao esporte desde a infância.