A criminosa foi presa em sua casa, no bairro da Amizade - Foto: Jornal O DIA

A criminosa foi presa em sua casa, no bairro da Amizade Foto: Jornal O DIA

Publicado 14/05/2026 11:57

Marica - Agentes da 82ª DP (Centro, Maricá) prenderam, na noite desta quarta-feira (13), uma mulher de 36 anos por omissão imprópria, ele praticava sexo com homens que também estupravam o seu bebê de oito meses.

A prisão, é resultante da Operação "Caminhos Seguros", iniciativa nacional de combate à exploração e abuso de crianças e adolescentes.



De acordo com as investigações, a criança deu entrada em estado grave no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara após ser socorrida por Policiais Militares da 6ª Companhia do 12º BPM. Exames médicos apontaram sinais de violência, estupro e maus-tratos, o que motivou o início das investigações.



A mãe identificada como Jenyfer Ples Soalleiro, foi localizada e presa em sua casa na Rua Braulina Maria da Conceição, no bairro Amizade, em Jacaroá.



Segundo a Polícia Civil, diligências realizadas pelo Grupo de Investigação Complementar (GIC) e pela perícia do ICCE encontraram condições precárias no imóvel onde a criança vivia. Os agentes também apuram denúncias de abandono e negligência relacionados aos cuidados com o bebê.



O Dr. Claudio Vieira Campos solicitou a prisão imediata para garantir a segurança da criança.



A decisão foi expedida pelo juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, que autorizou o cumprimento imediato do mandado.



Ainda segundo a polícia, outras pessoas que frequentavam o imóvel seguem sendo investigadas. O bebê permanece internado sob cuidados médicos intensivos.





