Curta Itaocaia neste domingo (17) em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Curta Itaocaia neste domingo (17) em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 13:08 | Atualizado 15/05/2026 13:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, promove neste domingo (17), das 9h às 17h, uma edição especial do projeto Curta Itaocaia, que celebra os 212 anos da cidade. O evento, realizado no Circuito Rural de Itaocaia Valley, em Itaipuaçu, busca valorizar as potencialidades da região, integrando o turismo de experiência à gastronomia local e ao fortalecimento do comércio artesanal.

Ao longo do dia, os visitantes poderão desfrutar de uma programação diversificada que inclui city tour pelos pontos turísticos e estabelecimentos da região, opções gastronômicas variadas, comercialização de artesanatos e produtos orgânicos. Também serão realizadas apresentações musicais de artistas locais.

A iniciativa conta com parceria das secretarias de Promoção de Eventos, Agricultura e Pecuária, além das companhias de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) e de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Evento 'Curta Itaocaia' em celebração ao Aniversário de Maricá