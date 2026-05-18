Lançamento da biografia "Lula ? Volume 2" - Foto: Divulgação

Lançamento da biografia "Lula ? Volume 2"Foto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 18:17 | Atualizado 18/05/2026 18:18

Maricá - Nesta terça-feira (19) às 19 horas, acontece o lançamento da biografia “Lula – Volume 2”, com a presença do autor Fernando Morais.

O evento será na quadra da Escola União de Maricá e contará com um bate-papo sobre a obra, e contará com sessão de autógrafos e fotos com o autor.

A entrada é franca. A quadra da União fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, veja a localização pelo mapa: https://maps.app.goo.gl/JjGTwyR6WxBNsZee7

Você pode fazer parte dessa noite especial para celebrar a literatura, a memória política e a cultura em Maricá.