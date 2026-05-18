Curta Itaocaia - Foto: Divulgação

Curta ItaocaiaFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 09:37 | Atualizado 18/05/2026 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, realizou neste domingo (17) mais uma edição do Curta Itaocaia, iniciativa voltada à valorização do turismo rural, da produção local e das experiências em meio à natureza no distrito de Itaipuaçu. A programação integrou o calendário comemorativo pelos 212 anos de Maricá e reuniu moradores, visitantes, artesãos, produtores e empreendedores da região.

O evento contou com música ao vivo, gastronomia, artesanato, produtos locais, bijuterias, mel, itens de decoração e atividades em ambiente familiar. A proposta é estimular a circulação de visitantes em Itaocaia Valley, fortalecendo os empreendimentos locais e o turismo rural como uma das vocações do município.

Com programação ao longo do dia, o Curta Itaocaia atraiu moradores de todos os bairros da cidade, além de visitantes que buscavam o clima rural em um espaço da região metropolitana. Moradora do Jardim Atlântico Leste, Conceição Santos participou do evento ao lado da filha, Júlia dos Santos, e destacou o ambiente acolhedor da programação.

“Já é a segunda edição do Curta Itaocaia de que eu participo. Tem artesanato, música e comidas maravilhosas. Eu super recomendo que as pessoas venham com suas famílias para passar o dia inteiro aqui no Curta Itaocaia”, afirmou Conceição.