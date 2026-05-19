Entorpecentes, arma, máquina de cartões e radio transmissores apreendidos - Foto: Jornal O DIA

Entorpecentes, arma, máquina de cartões e radio transmissores apreendidosFoto: Jornal O DIA

Publicado 19/05/2026 10:59 | Atualizado 19/05/2026 11:00

Maricá - Uma operação realizada por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM terminou com quatro criminosos detidos, apreensão de arma de fogo, rádios transmissores e grande quantidade de drogas, o caso aconteceu na manhã de domingo (18), no conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, em Itaipuaçu.

De acordo com informações, as equipes receberam denúncias sobre a atuação de traficantes armados na Rua Áustria, dentro do residencial.



Após a chegada das viaturas ao local, dois suspeitos perceberam a aproximação dos agentes e tentaram fugir em direção a uma área de mata.



Os militares realizaram um cerco tático e conseguiram capturar os elementos.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver, rádios transmissores, utilizado para comunicação do tráfico e uma enorme quantidade de entorpecentes.



Enquanto parte da equipe fazia buscas na mata, outra fração do GAT conseguiu localizar e prender mais dois suspeitos nas proximidades do conjunto habitacional.



A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado.