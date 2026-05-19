Entorpecentes, arma, máquina de cartões e radio transmissores apreendidosFoto: Jornal O DIA
Após a chegada das viaturas ao local, dois suspeitos perceberam a aproximação dos agentes e tentaram fugir em direção a uma área de mata.
Os militares realizaram um cerco tático e conseguiram capturar os elementos.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver, rádios transmissores, utilizado para comunicação do tráfico e uma enorme quantidade de entorpecentes.
Enquanto parte da equipe fazia buscas na mata, outra fração do GAT conseguiu localizar e prender mais dois suspeitos nas proximidades do conjunto habitacional.
A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado.
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