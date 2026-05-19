Amar foca na produção local e mira na expansão de alimentos - Foto: Divulgação

Amar foca na produção local e mira na expansão de alimentosFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 16:16 | Atualizado 19/05/2026 16:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá Alimentos (Amar), criada com o objetivo de conectar produção local, geração de renda, agregação de valor e abertura de novos mercados para os alimentos da cidade, integra a estratégia do município para diversificar a economia e preparar a cidade para o futuro.

Um dos exemplos dessa projeção foi a participação de Maricá na Brasil Origem Week, em Portugal. A Amar levou produtos já desenvolvidos no município, como macarrão de aipim, frutas desidratadas, chocolate e projetos ligados ao pescado enlatado. “O alimento é hoje um dos principais temas do mundo, e Maricá pode ser uma potência na produção, comercialização e distribuição de alimentos para outras cidades, estados e até para o mercado internacional”, afirmou o presidente da Amar, Marlos Costa.

Segundo Marlos, a presença em feiras nacionais e internacionais fortalece a marca Maricá e abre caminho para novos negócios. “Além de divulgar a cidade internacionalmente, levamos produtos alimentícios de Maricá para que sejam conhecidos fora do Brasil. O objetivo é que Maricá se desenvolva também como destino turístico e como referência em novas atividades econômicas”, explicou.

Beneficiamento para agregar valor à produção local

Ainda em 2026, a Amar prevê avanços em novas unidades produtivas, como fábricas de chocolate e café. A proposta é trabalhar com produtos de alto valor agregado, incluindo chocolate produzido com cacau agroecológico, plantado em sistema agroflorestal, e café de pequenos produtores brasileiros, que será torrado, moído e encapsulado em Maricá.

“É importante ressaltar que Maricá tem procurado desenvolver novas atividades econômicas, já preparando o município para um futuro de possível escassez dos recursos de royalties e participações especiais do petróleo. A intenção é criar novas cadeias produtivas que gerem renda, emprego e receita para a cidade”, destacou.

A Amar também atua para estruturar unidades de beneficiamento capazes de ampliar o valor dos produtos da agricultura familiar e da pesca artesanal. Entre os projetos está o centro de filetagem de pescado, em construção no Espraiado, em parceria com uma cooperativa de pescadores. A unidade vai permitir que o pescado local seja processado e comercializado com maior valor agregado.

“A tilápia pescada nas lagoas pode ser comercializada por cerca de R$ 5 o quilo. Quando esse pescado é filetado, conseguimos multiplicar esse valor. Por isso, é fundamental que o município tenha indústrias de beneficiamento de alimentos. Isso agrega valor ao produto, gera mais receita, emprego e renda para a cidade”, afirmou o presidente da Amar.

A companhia também trabalha no projeto de enlatamento de pescado, com previsão de construção de fábrica no segundo semestre. A proposta inclui produtos como pirarucu, tilápia e outros pescados, com potencial de comercialização nos mercados nacional e internacional. “Há décadas os pescadores artesanais da cidade esperam uma unidade de beneficiamento. Queremos inverter a lógica atual, fazendo com que a maior parte da receita fique nas mãos de quem trabalha, de quem sai para o mar, para a lagoa e de quem faz a criação em tanques”, disse.

Apoio à agricultura familiar

Um termo de fomento, foi assinado entre a Amar e a Associação de Agricultura Familiar de Maricá (Afamar), no valor de R$ 150 mil. O recurso será utilizado para fortalecer a produção local, com apoio à compra de insumos, preparação da terra, colheita e estruturação dos agricultores.

“Nós temos uma grande parceria com a Associação de Agricultura Familiar de Maricá. Esse termo de fomento permite que a associação tenha capacidade de comprar insumos, preparar a colheita e depois colher. A Amar também tem o compromisso de comprar essa produção ao final, para colocá-la no mercado”, explicou Marlos.

Parceria internacional e economia azul

Durante a Brasil Origem Week, a Amar também assinou um pré-contrato com o grupo espanhol MSB, referência na Galícia em cultivo e beneficiamento de mexilhões. A proposta é trazer para Maricá uma tecnologia ainda inédita no Brasil, com cultivo, crescimento e beneficiamento de mariscos. A experiência espanhola segue normas sanitárias rigorosas da União Europeia e pode permitir que Maricá forneça mariscos frescos para restaurantes e mercados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

“Assinamos esse pré-contrato com um grupo espanhol que atua no cultivo de mexilhões na Galícia. Queremos trazer essa tecnologia para Maricá e fazer com que a cidade se torne uma das maiores produtoras de mexilhões do Brasil”, afirmou.

O projeto também insere o município na chamada economia azul, ligada ao uso sustentável dos recursos do mar para geração de emprego, renda e desenvolvimento. “A economia azul é uma economia limpa e sustentável. Maricá se coloca na linha de frente ao resgatar a tradição da pesca artesanal e, ao mesmo tempo, avançar no beneficiamento, na industrialização e na produção em escala. Isso significa mais postos de trabalho e mais desenvolvimento para a cidade”, concluiu.