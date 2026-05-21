Linhas e horários extras no aniversário de Maricá
E02 – Centro x Ponta Negra (via Cordeirinho): 01h10, 01h30, 01h50 e 02h10
E03 – Centro x Ubatiba: 00h40 e 01h50
E04 – Centro x Silvado: 01h25
E05 – Centro x Lagarto: 00h30, 01h00, 01h30 e 02h00
E06 – Centro x Espraiado: 00h50 e 02h10
E07 – Centro x Caxito (via Alecrim): 01h30
E08 – Centro x Jacaroá (via Amizade): 01h30
E09 – Centro x Guaratiba (via Caju/Interlagos/Ponte Preta): 01h00 e 02h00
E10 – Centro x Bambuí (via Manoel Ribeiro): 01h40
E10A – Centro x Bambuí (via Areal): 01h20
E10B – Centro x Bambuí (via Caju/Limão): 02h00
E13 – Centro x Parque Nanci (via Itapeba): 01h00, 01h30 e 02h00
E14 – Centro x Jaconé (via Beira Mar/Direto): 01h00
E14A – Centro x Jaconé (via Sacristia/Coreia): 02h00
E15 – Centro x Retiro (via Cova da Onça): 01h20
E15A – Centro x Retiro (via Cachoeira): 02h20
E16 – Centro x Lot. Manu Manuela (via São José): 01h50
E17 – Centro x Condado (via Marquês): 01h30
E20 – Inoã x R128 (via Cajueiros): 01h10
E21 – Inoã x Recanto (via Itaocaia): 01h20
E23 – Inoã x Chácaras de Inoã: 00h50 e 01h50
E26 – MCMV Inoã x MCMV Itaipuaçu: 00h50 e 01h50
E27 – Inoã x Chácaras de Inoã: 01h20
E30 – Centro x Recanto (via Flamengo): 01h20, 01h40 e 02h00
E30A – Centro x Recanto (via Avenida/Vivendas): 01h30, 01h50 e 02h10
E31 – Centro x R128 (via Cajueiros): 00h50, 01h30 e 02h20
E32 – Recanto x R128 (via Estrada): 01h30
E32A – Recanto x R128 (via Rua 34): 02h00
E33 – Terminal de Itaipuaçu x Recanto (via Morada das Águias): 01h20
E35 – Praça Ferreirinha Circular: 01h40
E37 – Terminal de Itaipuaçu x Rua 128 (via Av. Jardel Filho): 01h20
