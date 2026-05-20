Prefeitura de Maricá oferece aulas gratuitas de futsal para adolescentesFoto: Vitor Silva
Durante as atividades, os alunos aprendem os fundamentos do futsal, desenvolvem o trabalho em equipe, o respeito e a socialização. Atualmente, o projeto está com vagas disponíveis no período da manhã para adolescentes de 12 a 15 anos nas Arenas Flamengo e Mumbuca.
“A prática contribui para o condicionamento físico, resistência e força dos alunos, além de desenvolver fundamentos técnicos e táticos do futsal. As evoluções são visíveis no desempenho dentro de quadra e também na socialização entre eles. O objetivo do projeto é promover inclusão, acesso a oportunidades e trabalhar os aspectos físicos e mentais das crianças”, destacou o professor Marcos William Pereira da Silva.
Maricá Esporte Presente
O projeto Maricá Esporte Presente utiliza o esporte e o lazer como ferramentas de desenvolvimento pessoal e social, promovendo atividades multidisciplinares para crianças e adolescentes em diferentes regiões da cidade. A iniciativa conta com mais de 200 atividades distribuídas em sete núcleos espalhados pelo município.
As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site www.maricaesportepresente.com.br .
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