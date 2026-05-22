Curso de direitos humanos - Foto: Clarildo Menezes

Curso de direitos humanosFoto: Clarildo Menezes

Publicado 22/05/2026 10:30 | Atualizado 22/05/2026 10:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, capacitou mais de 400 alunos no Curso de Formação em Direitos Humanos, iniciativa voltada à promoção da cidadania, do conhecimento sobre direitos fundamentais e do fortalecimento das políticas públicas no município. A qualificação oferecida pelo Programa Marielle Franco está em sua sexta turma, com aulas realizadas na região central da cidade.

O curso reúne servidores públicos e representantes da sociedade civil em um espaço de aprendizado, troca de experiências e debate sobre temas relacionados aos direitos humanos. Cada edição é composta por 10 módulos, com duração de três horas cada, abordando diferentes temáticas conduzidas por professores e especialistas convidados.

“A capacitação oferece um processo de formação crítico em direitos humanos, levando letramento sobre o tema e contribuindo para a aplicação desses conceitos. Muitas vezes, as violações acontecem e as pessoas não conseguem reconhecê-las, por isso essa qualificação é de suma importância”, destacou Manuel Gândara, professor da iniciativa.

A iniciativa contribui para o desenvolvimento social do município ao estimular a reflexão crítica, o acesso à informação e o fortalecimento da participação cidadã. Uma das alunas, Amanda da Silva Ceia, ressaltou a importância da formação para a compreensão das relações sociais.

“O curso me motivou a entender melhor a sociedade e perceber que precisamos aprender todos os dias. Sou comunicadora social e trabalho com temas relacionados à violência contra a mulher, então o curso dialoga diretamente com a minha atuação”, concluiu.