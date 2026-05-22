Curso de direitos humanosFoto: Clarildo Menezes
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Iniciativa reúne aulas presenciais conduzidas por especialistas, com módulos voltados a temas como cidadania e políticas públicas
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