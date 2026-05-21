Maricá Para CristoFoto: Divulgação
Maricá Para Cristo celebra Dia Municipal do Evangélico com noite de louvor
Evento acontece no dia 25 de maio, na Praça Orlando de Barros Pimentel, com Julliany Souza, Rose Nascimento, Maria Pita e outros nomes da música gospel
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Maricá 212 anos: Prefeitura prepara esquema especial dos Vermelhinhos para segunda semana de shows
Mais de 50 viagens extras serão realizadas na madrugada para garantir mobilidade, conforto e segurança ao público na Barra de Maricá, confira as linhas extras e horários
Maricá oferece aulas gratuitas de futsal para adolescentes nas arenas esportivas
Atividades contribuem para o desenvolvimento físico, técnico e social dos participantes
Maricá 212 anos: Prefeitura entrega duas novas escolas e amplia rede municipal de ensino
Inauguração do CIEM Luciano Moretti Lopes e da nova sede da Escola Antônio Lopes da Fontoura fortalece o atendimento escolar no município
Prefeitura de Maricá fortalece produção local e mira expansão de alimentos da cidade em novos mercados
Companhia Maricá Alimentos (Amar) tem projetos que incluem filetagem, enlatamento de pescado e apoio à agricultura familiar
Operação da PM termina com quatro presos, arma e drogas apreendidas no Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu
Ação do GAT do 12º BPM aconteceu após denúncias de tráfico de drogas no conjunto habitacional de itaipuaçu os criminosos tentaram fugir por uma área de mata, porém foram capturados
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