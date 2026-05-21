Maricá Para Cristo - Foto: Divulgação

Maricá Para CristoFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:02 | Atualizado 21/05/2026 12:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Assuntos Religiosos e Promoção de Eventos, apoia o Maricá Para Cristo, evento integrado à programação oficial de celebração dos 212 anos do município e que marca a comemoração do Dia Municipal do Evangélico. A atividade, que acontece no dia 25 de maio a partir das 18h, será realizada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e reunirá artistas, ministérios e igrejas em uma noite de louvor, adoração, comunhão e celebração.

O Maricá Para Cristo é realizado pela Associação de Ministros Evangélicos de Maricá (AME Pastores) e pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Maricá (COMEM). A programação contará com apresentações de Julliany Souza, Rose Nascimento, Maria Pita, Na Graça, DJ Mothé, Ministério Equidade e Gabriel Marques.

O evento faz parte do calendário comemorativo do aniversário da cidade e será realizado simultaneamente a outras atividades da programação municipal. A proposta é reunir a comunidade evangélica e moradores em geral em um momento de fé, gratidão e celebração pela trajetória de Maricá.

Entre os principais nomes da programação está Julliany Souza, uma das vozes de maior projeção do worship gospel nacional. A cantora ganhou destaque como integrante do grupo Casa Worship e, desde 2022, segue carreira solo, consolidando-se entre os nomes mais ouvidos da música cristã contemporânea no país.

A noite também terá a presença de Rose Nascimento, cantora e pastora reconhecida como uma das grandes intérpretes da música gospel brasileira, com trajetória especialmente ligada ao segmento pentecostal e repertório conhecido em igrejas de todo o país. Outro destaque será Maria Pita, cantora mirim de Maricá, que vem ganhando espaço no cenário gospel nacional desde o início da carreira, em 2022.

A programação ainda contará com o DJ Mothé, artista gospel com atuação consolidada no cenário cristão, além das participações de Na Graça, Ministério Equidade e Gabriel Marques, fortalecendo a diversidade de linguagens musicais dentro da celebração.