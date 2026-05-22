Segurança reforçada no aniversário de 212 anos de MaricáFoto: Clarildo Menezes

Mais artigos de O Dia
O Dia
Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, divulgou o efetivo da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) que atuará durante os shows em celebração aos 212 anos do município, entre os dias 22 e 26/05, na Barra de Maricá. Durante as festividades, o público contará com atuação preventiva e ostensiva das forças de segurança.
Por dia de evento, 115 agentes da Guarda Municipal, 26 viaturas, 10 motocicletas e quatro torres de observação darão apoio durante os cinco dias de celebração na cidade. A operação contará diariamente com 40 policiais militares atuando nos shows, além de quatro viaturas e duas motocicletas. O município também disponibiliza 238 vagas diárias para policiais militares por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).
A operação também contará com equipes táticas do Grupamento de Ocupação Democrática Armada de Território (GODAT) e do Grupamento Tático de Motocicletas (GTAM), atuando de forma estratégica e reforçando a segurança nas áreas de maior circulação. O evento contará ainda com uma tenda do Grupamento Especializado Maria da Penha, oferecendo acolhimento, orientação e suporte especializado ao público durante as festividades.
Garrafas e copos de vidro estão proibidos
A Secretaria de Transportes e a Coordenadoria de Postura atuarão de forma educativa e preventiva para coibir o uso de garrafas e copos de vidro durante os eventos, reforçando a segurança dos frequentadores. A ação contará com 40 agentes e equipes de apoio distribuídas pelos locais de festa.
De acordo com a Lei Municipal nº 3.388/2023, é proibida a comercialização e a utilização de garrafas e copos de vidro em recintos coletivos e públicos.