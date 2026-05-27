Entrega UBS, na Aldeia Mata Verde Bonita - Foto: Elsson Campos

Entrega UBS, na Aldeia Mata Verde BonitaFoto: Elsson Campos

Publicado 27/05/2026 10:34 | Atualizado 27/05/2026 10:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta terça-feira 26, aniversário de 212 anos do município, a Unidade de Saúde Indígena na Aldeia Mata Verde Bonita e reinaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) Inoã II. Os equipamentos fortalecem a rede de Atenção Primária e ampliam o acesso da população aos serviços de saúde nos territórios.

As unidades vão atender moradores das localidades e do entorno, com equipes multiprofissionais de saúde da família e saúde bucal, garantindo assistência médica qualificada e acompanhamento contínuo.

Na Unidade de Saúde Indígena da Aldeia Mata Verde Bonita, o atendimento foi estruturado para respeitar as especificidades culturais e territoriais da população indígena, com oferta de serviços de atenção básica adaptados à realidade da comunidade.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou a ampliação da rede de atendimento no município.

“Estamos ampliando a rede de Atenção Primária de Maricá, garantindo mais acesso e cuidado à população. A nova Unidade de Saúde Indígena também representa um avanço na oferta de uma assistência humanizada e respeitosa às especificidades culturais da comunidade da Aldeia Mata Verde Bonita”, explicou.

Entre os principais serviços disponibilizados estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, pré-natal e acompanhamento de gestantes, puericultura, vacinação, testes rápidos, curativos, pequenos procedimentos, acompanhamento de doenças crônicas, dispensação de medicamentos, atendimento inicial às urgências, ações de educação em saúde, visitas domiciliares e atividades de vigilância em saúde e prevenção de doenças.

As unidades contam com equipes completas de Atenção Primária, compostas por gerente de saúde, médicos, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Além disso, a estrutura inclui equipe multiprofissional com profissionais como dentista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico, entre outros, reforçando o cuidado integral à população.

Primeira Sala Lilás da cidade

A reinauguração da USF Inoã II também marcou a entrega da primeira Sala Lilás de Maricá, espaço criado para acolher mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+ em situação de violência.

O ambiente foi estruturado para garantir atendimento humanizado, sigilo, privacidade e integração com a rede de proteção do município, fortalecendo o atendimento especializado dentro da Atenção Primária.

Além da implantação da Sala Lilás, a unidade passou por obras de revitalização e ampliação, incluindo novos consultórios, modernização da recepção, climatização dos espaços, ampliação da sala de saúde bucal com nova cadeira odontológica e melhorias nas salas de procedimentos e curativos.

“A primeira Sala Lilás de Maricá representa mais que um espaço físico. É a materialização de políticas públicas que colocam a proteção à vida e à dignidade no centro da Atenção Primária, garantindo acolhimento seguro e integrado à rede de proteção”, finalizou o secretário.