Ludmilla arrasta multidão e exalta políticas públicas do município - Foto:Thamyris Mello

Ludmilla arrasta multidão e exalta políticas públicas do municípioFoto:Thamyris Mello

Publicado 25/05/2026 12:34 | Atualizado 25/05/2026 12:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), realizou neste domingo (24) mais uma noite de apresentações em comemoração aos 212 anos do município, na Arena da Barra de Maricá. O público lotou o espaço para acompanhar os shows do grupo Samba da Mulher e da cantora Ludmilla, em uma programação marcada por samba, pagode, trap e funk.

Abrindo a noite, o grupo Samba da Mulher levou ao palco sucessos do samba e do pagode, promovendo muita interação e animação entre os presentes.

Na sequência, Ludmilla comandou uma apresentação repleta de hits que marcaram diferentes fases da carreira. Durante o show, a artista também enalteceu políticas públicas desenvolvidas em Maricá, como o Passaporte Universitário, a moeda social Mumbuca e o transporte gratuito dos Vermelhinhos.

“Uma salva de palmas para Maricá. Um município que oferece faculdade e transporte gratuito para o povo. O município está de parabéns. Depois de conhecer mais sobre a cidade e tudo que é oferecido para a população, vou vir para Maricá também”, disse a artista.

A cantora fez o público cantar em coro, dançar e acompanhar cada momento do espetáculo, que reuniu fãs de diversas cidades da região.

A moradora de Itapeba Josiane Lopes comemorou a oportunidade de assistir ao show da artista em Maricá.

“Acompanho a Ludmilla desde o início da carreira e fico muito feliz em ver tudo que ela conquistou. Foi emocionante poder assistir esse show aqui na cidade”, contou.

Já o morador de Itaipuaçu Mateus Moreira destacou a emoção ao ouvir músicas do projeto Numanice durante a apresentação.

“Quando ela começou a cantar os pagodes, fiquei muito emocionado. Foi um show incrível e uma experiência que vou lembrar por muito tempo”, afirmou.

Programação segue até terça-feira (26)

Os shows gratuitos continuam nesta segunda-feira (25), a partir das 18h, com apresentações de Marianna Cunha, Fafá de Belém e Ferrugem.

A programação pelos 212 anos de Maricá será encerrada nesta terça-feira (26/05), data do aniversário da cidade, com mais uma noite de shows gratuitos na Arena da Barra. A banda Thunder Rock abre a programação e, na sequência, Os Paralamas do Sucesso apresentam ao público a turnê “Clássicos – 40 Anos de Carreira”.