Estuprador do enteado, uma criança de 10 anos, preso - Foto: Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Estuprador do enteado, uma criança de 10 anos, presoFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 29/05/2026 10:51

Maricá - Policiais Civis da 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (29), um mandado de prisão preventiva contra um militar da reserva, de 50 anos, apontado como autor de estuprar o próprio enteado, uma criança de 10 anos. O crime teria ocorrido em Itaipuaçu.

O elemento foi localizado na residência da filha após monitoramento realizado pelo setor de inteligência da unidade policial, ele não ofereceu resistência a prisão, e foi encaminhado a 82ª DP.

O crime veio à tona em março deste ano, quando a mãe da criança recebeu uma mensagem do filho pedindo socorro. Ela retornou imediatamente para casa, onde a criança estava na presença do padrasto. Em um momento a sós com a mãe, o menino revelou que havia sido abusado sexualmente pelo padrasto, que teria ejaculado nele, as manchas de sêmen, eram visíveis.

Durante a conversa, a mãe descobriu ainda que aquela não era a primeira vez, os crimes já haviam ocorrido em outras ocasiões. Ainda no mesmo dia, a mulher recolheu a roupa da criança, e se dirigiu à 82ª DP para registrar o caso e entregar as peças para apreensão.

A criança prestou depoimento especial na delegacia, técnica utilizada para ouvir vítimas infantis de forma a minimizar o trauma, e confirmou os abusos com detalhes. A perícia realizada nas roupas apreendidas concluiu que a substância encontrada era sêmen humano. Com a constatação do crime, o mandado de prisão foi emitido pelo sistema judiciário e o criminoso preso, o elemento já está a disposição do sistema prisional.