Estuprador do enteado, uma criança de 10 anos, presoFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL
Polícia Civil prende militar da reserva por estuprar enteado de 10 anos em Maricá
Homem de 50 anos foi localizado na casa da filha após monitoramento de inteligência; perícia confirmou presença de sêmen na roupa da criança
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Águas do Rio leva atendimento itinerante à comunidade Risca-Faca
Serviços comerciais estarão disponíveis neste sábado dia 30, moradores de Itaipuaçu também poderão aproveitar os serviços
Mulheres recebem apoio emocional e atendimento especializado em Maricá
Atendimento psicológico, apoio social e novos serviços de prevenção ampliam a rede de cuidado voltada às mulheres no município
Maricá 212 anos: cidade ganha novas estações de bicicletas gratuitas, as 'Vermelhinhas'
Com a ampliação, sistema passa a contar com 55 estações de bicicletas para adultos e dez estações infantis, totalizando 650 bikes disponíveis para a população
Prefeitura de Maricá realiza vistorias em Inoã para iniciar obras de melhoria habitacional
Programa Emboço Social leva serviços de proteção estrutural e mais dignidade para famílias em vulnerabilidade social do município
Prefeitura de Maricá inaugura Centro de Hemodiálise no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara
Espaço integra a Cidade da Saúde e conta com 32 pontos de atendimento; unidade também recebeu 30 novos leitos de enfermaria e aparelho de ressonância
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