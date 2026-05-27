Gabinete do Povo Embolso Social em Inoã, visita técnicaFoto: Clarildo Menezes
Prefeitura de Maricá realiza vistorias em Inoã para iniciar obras de melhoria habitacional
Programa Emboço Social leva serviços de proteção estrutural e mais dignidade para famílias em vulnerabilidade social do município
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Prefeitura de Maricá inaugura Centro de Hemodiálise no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara
Espaço integra a Cidade da Saúde e conta com 32 pontos de atendimento; unidade também recebeu 30 novos leitos de enfermaria e aparelho de ressonância
Maricá inaugura unidade de saúde indígena e amplia cobertura da Atenção Primária na cidade
Ações pelos 212 anos do município incluem inauguração da primeira Sala Lilás da cidade e ampliação dos serviços de saúde nos territórios
Maricá 212 anos: Ludmilla arrasta multidão e exalta políticas públicas da cidade
Apresentação reuniu milhares de pessoas na Barra de Maricá e foi marcada por elogios aos Vermelhinhos, à moeda Mumbuca e ao programa Passaporte Universitário, veja a programação de hoje (25) e amanhã (26)
Maricá 212 anos: Emicida transforma Barra de Maricá em palco do rap nacional
Artista reuniu milhares de fãs com nova turnê em noite marcada por cultura urbana e representatividade
Maricá terá esquema especial de segurança para shows do aniversário de 212 anos
Operação contará com fiscalização contra o uso de garrafas e copos de vidro durante os eventos
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