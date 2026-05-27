Gabinete do Povo Embolso Social em Inoã, visita técnica - Foto: Clarildo Menezes

Gabinete do Povo Embolso Social em Inoã, visita técnicaFoto: Clarildo Menezes

Publicado 27/05/2026 16:23 | Atualizado 27/05/2026 16:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste (SEDRACON), realizou nesta quarta-feira (27) uma visita a quatro residências contempladas pelo programa Emboço Social em Inoã. A ação teve como objetivo promover uma análise técnica dos imóveis, que receberão serviço de emboço, proporcionando moradias mais seguras e adequadas aos beneficiários.

"O programa segue avançando no município e, agora, chega ao bairro de Inoã, beneficiando àqueles que mais precisam. É uma satisfação dar continuidade a essa iniciativa que traz melhorias estruturais e mais qualidade de vida para a população", destacou Priscilla Canedo, secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste.

Natalia Xavier, integrante da Rio Mix Argamassa, ressaltou a importância da iniciativa para as famílias maricaenses.

“A parceria com o município viabilizou a expansão do programa Emboço Social para Maricá, ajudando a transformar vidas e realidades. Isso promove bem-estar e qualidade de vida”, acrescentou.

O programa atende moradores previamente cadastrados, que são contemplados após avaliação técnica e social, oferecendo suporte para a recuperação de imóveis. A ação busca proporcionar moradias mais seguras, adequadas e estruturadas para os beneficiários.

Tainá da Silva, uma das contempladas pelo Emboço Social, pontuou a alegria de saber que contará com melhorias em sua casa.

"Eu estou muito feliz e satisfeita em receber a visita para as ações do programa. Qualquer melhoria para a nossa casa é sempre muito bem-vinda", concluiu.

Sobre o programa

O programa Emboço Social atende famílias com renda de até dois salários mínimos inscritas no CadÚnico. A seleção das casas é feita pela Secretaria de Habitação e por visitas do Gabinete do Povo. A ação é coordenada pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste, em parceria com o consórcio intermunicipal e a Riomix Argamassa, que fornece o material das obras sem custos para o município.