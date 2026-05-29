Atendimento Itinerante - Foto: Divulgação

Atendimento Itinerante Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 10:36 | Atualizado 29/05/2026 10:39

Maricá - A Águas do Rio vai disponibilizar diversos serviços comerciais aos moradores da comunidade Risca-Faca, em Inoã, neste sábado (30). Durante a ação itinerante, os clientes poderão solicitar instalação de nova ligação de água, atualizar dados cadastrais, realizar troca de titularidade, pedir inclusão na Tarifa Social e esclarecer dúvidas sobre consumo, entre outras demandas. O atendimento acontecerá na Rua Fernando Mendes, 124, das 8h às 13h. Moradores de Itaipuaçu também poderão aproveitar os serviços

Recentemente, a concessionária do grupo Aegea concluiu melhorias no abastecimento local, com a implantação de três quilômetros de rede de distribuição de água, beneficiando cerca de 2,8 mil moradores. Após a entrega da obra, a empresa aproveitará a oportunidade para oferecer atendimento personalizado à população.

A iniciativa busca fortalecer o relacionamento com a comunidade e entender de forma mais próxima as necessidades locais, promovendo uma escuta ativa junto à população. Depois da ação, uma equipe permanecerá no bairro para atender solicitações específicas.

Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, ressaltou a importância desse contato com quem vive na localidade:

“Essa aproximação nos ajuda a identificar as reais necessidades para oferecermos as melhores soluções, de maneira cômoda aos clientes, que não precisam se deslocar até as lojas físicas ou pontos de atendimento para resolver suas questões”.

A empresa esclarece que as solicitações que não puderem ser atendidas neste sábado serão encaminhadas para acompanhamento das equipes operacionais até a conclusão dos serviços.