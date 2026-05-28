Novas estações das vermelhinhas em Itaipuaçu e no Flamengo - Foto: Clarildo Menezes

Novas estações das vermelhinhas em Itaipuaçu e no FlamengoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 28/05/2026 10:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), ampliou nesta terça-feira (26), data em que o município celebra 212 anos, o sistema de bicicletas compartilhadas 'Vermelhinhas' com a inauguração de duas novas estações. Os novos pontos estão localizados no Flamengo, em frente à Escola Municipal Clério Boechat, e em Itaipuaçu, próximo ao CEPT Leonel de Moura Brizola.

Com a ampliação, o sistema passa a contar com 55 estações de bicicletas para adultos e dez estações infantis, totalizando 650 bikes disponíveis gratuitamente para a população.

O presidente da EPT, Celso Haddad destacou a importância da expansão em áreas estratégicas do município.

“A partir deste aniversário da cidade, Maricá passa a contar com mais duas estações das Vermelhinhas integradas ao sistema Tarifa Zero. As novas estações foram implantadas em pontos estratégicos para ampliar a mobilidade urbana, fortalecer a integração entre os bairros e oferecer mais uma opção de deslocamento sustentável e acessível para a população”, afirmou.

Sistema gratuito das Vermelhinhas

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas compartilhadas de Maricá segue como uma alternativa gratuita de mobilidade urbana sustentável, além de incentivar a prática de atividade física. Para utilizar o serviço, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS. Após realizar o cadastro, o usuário pode retirar a bicicleta na estação desejada.

A devolução da bicicleta também deve ser realizada dentro do período permitido de uso, sendo uma hora em dias úteis e duas horas aos sábados, domingos e feriados. Após finalizar a utilização, o usuário deve aguardar 15 minutos para realizar uma nova retirada no sistema. A localização das estações disponíveis pode ser consultada diretamente no aplicativo.

Confira os endereços dos novos pontos:

Estação Flamengo: Avenida Roberto Silveira, 2400 – Flamengo

Estação Itaipuaçu: Avenida Dois, s/nº – Itaipuaçu