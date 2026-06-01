Prefeitura de Maricá realiza mais de 20 entregas no mês de aniversário da cidade - Foto: Thamyris Mello

Prefeitura de Maricá realiza mais de 20 entregas no mês de aniversário da cidadeFoto: Thamyris Mello

Publicado 01/06/2026 11:43 | Atualizado 01/06/2026 11:45

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, ao longo de maio, uma série de entregas em áreas estratégicas para a população no mês em que o município celebrou seus 212 anos. As iniciativas contemplaram saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, juventude, segurança, cultura, habitação, defesa civil, economia solidária e acesso à justiça.

“Estamos readequando custos para investir no que realmente muda a vida das pessoas: saúde, infraestrutura, educação e geração de emprego são prioridades! Estamos fazendo cortes para focar nas questões básicas da cidade e fazer com que uma nova economia aconteça com turismo, ciência e tecnologia, e geração de empregos. Fazendo o que já tinha que ter sido feito. Seguimos trabalhando na construção da Maricá do futuro, com grandes investimentos, desenvolvimento e oportunidades para a nossa gente!”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

Na saúde, foram seis entregas, com destaque para o Centro de Hemodiálise “Nete da Mumbuca”, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. O espaço conta 32 pontos de atendimento para pacientes renais crônicos. A unidade hospitalar também recebeu novos leitos de enfermaria cirúrgica, aparelho de ressonância magnética, sala de ecodoppler e ala específica para exames de ultrassonografia.

Ainda na rede municipal de saúde, foram inauguradas a Unidade de Saúde Indígena, na Aldeia Mata Verde Bonita, e a Unidade de Saúde da Família (USF) Inoã II, que passou por revitalização e ganhou a primeira Sala Lilás de Maricá, espaço voltado ao acolhimento de mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+ em situação de violência, com atendimento humanizado e integrado à rede de proteção. Também foi entregue Academia da Saúde em Araçatiba, vinculada à USF Saco das Flores.

Educação

O primeiro distrito teve o atendimento reforçado com o novo Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) Comandante Luciano Moretti Lopes, em Itapeba, e a nova estrutura da EM Antônio Lopes da Fontoura, no Caxito. O CIEM conta com 13 salas de aula e atenderá 141 alunos, enquanto a nova estrutura da Antônio Lopes da Fontoura amplia o atendimento a mais de 800 estudantes, com 18 salas, auditório, biblioteca, sala multiuso, refeitórios e espaços administrativos e pedagógicos.

O mês também foi marcado pelo reforço do quadro efetivo da rede de ensino, com a posse de 75 novos professores concursados, aprovados para cargos de docente I e docente II, com carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais atuarão em diferentes áreas do conhecimento, no primeiro e no segundo segmentos do Ensino Fundamental, além da Escola de Idosos.

Mobilidade e Segurança

A cidade do Tarifa Zero segue ampliando o direito de ir e vir com as duas novas estações do sistema de bicicletas compartilhadas Vermelhinhas. A Empresa Pública de Transportes (EPT) inaugurou, no Flamengo e em Itaipuaçu, duas novas estações das bikes, ampliando o sistema para 55 estações de bicicletas para adultos, dez estações infantis e 650 bikes gratuitas disponíveis à população.

Na área de segurança pública, foram entregues 419 coletes balísticos para a Guarda Municipal. Os equipamentos serão destinados aos agentes em atividade operacional, ampliando as condições de proteção individual e segurança no trabalho diário da corporação. Vale destacar que a corporação vem recebendo um conjunto de investimentos de modernização que, nos últimos anos, passou por expansão de efetivo, criação de grupamentos especializados, capacitação continuada e ampliação da estrutura operacional.

Também foi inaugurado, em Ponta Negra, o novo Centro de Operações Integradas (COI) da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A base, localizada na Avenida Consuelo Tarquino Duque, funcionará como ponto estratégico para atendimento de emergências, redução do tempo de resposta e reforço da proteção de moradores e turistas na região litorânea. O espaço conta com agentes da Defesa Civil, guarda-vidas, técnicos de enfermagem, quadriciclos, jet skis, botes e viaturas de apoio.

Juventude, cultura e economia criativa

A política de juventude também avançou com a inauguração de dois polos da Casa da Juventude (Centro e Itaipuaçu). Os espaços visam ampliar oportunidades para jovens de 15 a 29 anos, oferecendo formação, cultura, esporte, bem-estar e qualificação profissional. O polo Centro, que fica no Bairro da Amizade é voltado para áreas como audiovisual, música, fotografia, idiomas, cultura e skate, enquanto o espaço em Itaipuaçu é voltado a novas tecnologias, stream e protagonismo juvenil.

A agenda de cultura e economia criativa teve como destaque o pré-lançamento dos editais do Filmar Maricá, programa de fomento ao audiovisual com investimento total de R$ 20 milhões para apoiar projetos de desenvolvimento e produção no município. A iniciativa prevê ações de formação profissional, critérios de acessibilidade, mecanismos de ações afirmativas e estímulo à contratação de fornecedores e profissionais locais.

Habitação e cidadania

Buscando a melhoria na qualidade de vida de quem mais precisa, a Prefeitura concluiu as primeiras 11 casas contempladas pelo Emboço Social, sendo seis em Jacaroá e cinco em Ubatiba. O programa, articulado pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste (SEDRACON), promove emboço e pintura externa em residências de famílias em vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para mais salubridade através da proteção contra umidade e mofo.

Na área de justiça e cidadania, o município abriu uma nova etapa do Advoga Social, programa de assistência jurídica digital, gratuita e qualificada para moradores em situação de vulnerabilidade social. A plataforma permite cadastro, descrição da demanda, acompanhamento em tempo real e contato com profissionais credenciados. Em maio, também foi assinado o termo de adesão dos 98 advogados selecionados para atuar no programa, que atende diversas áreas do direito.

Na economia solidária, a Prefeitura inaugurou a Casa do Empreendedor e das Cooperativas, no Parque Eldorado, em parceria com o Sebrae. O espaço oferece atendimento a microempreendedores individuais, apoio à abertura de CNPJ, parcelamento de dívidas, alteração de CNAE, baixa de registros e suporte à legalização de cooperativas, com acompanhamento desde a formulação de documentos até a entrega do CNPJ.