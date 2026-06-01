Dupla presa pela PM por tráfico de drogas chegando a 82ª DPFoto: Jornal O DIA
Durante o patrulhamento de rotina pela Rua Nelson Alves de Souza, os policiais avistaram uma dupla em atitude suspeita, e na abordagem os agentes apreenderam um revólver calibre 38 da marca Taurus, com seis munições intactas e uma deflagrada, rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas, eles foram presos em flagrante.
Os elementos foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado, e em seguida para a 76ª DP (Central de Flagrantes), em Niterói.
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