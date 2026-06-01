Dupla presa pela PM por tráfico de drogas chegando a 82ª DP - Foto: Jornal O DIA

Dupla presa pela PM por tráfico de drogas chegando a 82ª DPFoto: Jornal O DIA

Publicado 01/06/2026 12:30 | Atualizado 01/06/2026 12:37

Maricá - Policiais Militares prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (01), durante uma operação realizada na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí.

A ação foi coordenada por equipes do PATAMO da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar, após determinação do comando da unidade para reforçar o combate à criminalidade na região.



Durante o patrulhamento de rotina pela Rua Nelson Alves de Souza, os policiais avistaram uma dupla em atitude suspeita, e na abordagem os agentes apreenderam um revólver calibre 38 da marca Taurus, com seis munições intactas e uma deflagrada, rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas, eles foram presos em flagrante.



Os elementos foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado, e em seguida para a 76ª DP (Central de Flagrantes), em Niterói.