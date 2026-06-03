Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 03/06/2026 10:51 | Atualizado 03/06/2026 10:52

Maricá - Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite desta terça-feira (02), em Maricá, o caso aconteceu na Estrada do Rio Fundo, no bairro do Caxito Pequeno, e terminou com a prisão em flagrante do elemento. As agressões começaram após a mulher terminar o relacionamento com o homem.



Segundo informações, o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionado após a denúncia de que um homem estaria sendo contido por populares que presenciaram a agressão e estavam segurado o homem, assim o impedindo de seguir com a violência. Ainda segundo relatos o agressor mordeu a orelha da vítima além de a ter agarrado pelo pescoço durante a discussão, na tentativa de enforcá-la.



O homem que percebeu que a Guarda Municipal estava sendo acionada, fugiu antes da chegada dos agentes.



As equipes realizaram buscas nas proximidades e em pontos da cidade onde provavelmente o acusado estaria, segundo informações da vítima. Ele não foi encontrado.

Posteriormente, os agentes seguiram até a residência do casal, onde localizaram o homem. Ele apresentou resistência durante a abordagem dos Agentes da Guarda Municipal, e foi conduzido para a 82ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.



A vítima informou aos agentes que mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de quatro anos e que havia decidido encerrar a união naquele dia. Conforme seu depoimento, após ser comunicado sobre o término, o homem teria se apropriado de seus documentos pessoais, de uma quantia em dinheiro e cometido as agressões.



Na delegacia, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante contra ele. A mulher recebeu acompanhamento do Grupamento Maria da Penha e foi levada em segurança para casa.



A vítima optou por não realizar exame de corpo de delito e também informou que não desejava solicitar medidas protetivas de urgência naquele momento.





