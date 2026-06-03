Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de MaricáFoto: Jornal O DIA
Segundo informações, o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionado após a denúncia de que um homem estaria sendo contido por populares que presenciaram a agressão e estavam segurado o homem, assim o impedindo de seguir com a violência. Ainda segundo relatos o agressor mordeu a orelha da vítima além de a ter agarrado pelo pescoço durante a discussão, na tentativa de enforcá-la.
O homem que percebeu que a Guarda Municipal estava sendo acionada, fugiu antes da chegada dos agentes.
As equipes realizaram buscas nas proximidades e em pontos da cidade onde provavelmente o acusado estaria, segundo informações da vítima. Ele não foi encontrado.
A vítima informou aos agentes que mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de quatro anos e que havia decidido encerrar a união naquele dia. Conforme seu depoimento, após ser comunicado sobre o término, o homem teria se apropriado de seus documentos pessoais, de uma quantia em dinheiro e cometido as agressões.
Na delegacia, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante contra ele. A mulher recebeu acompanhamento do Grupamento Maria da Penha e foi levada em segurança para casa.
A vítima optou por não realizar exame de corpo de delito e também informou que não desejava solicitar medidas protetivas de urgência naquele momento.
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