As seis peças de picanha furtadas no mercado foram recuperadasDivulgação
Segundo o relato de uma testemunha, a funcionária do setor de vigilância do mercado, uma mulher foi observada escondendo peças de picanha dentro de uma bolsa que estava no interior de um carrinho de compras. Após percorrer os caixas e seguir em direção ao estacionamento, ela foi abordada pelos seguranças do estabelecimento.
Com ela, foram encontradas seis peças de picanha ocultadas, ela estava acompanhada de um homem.
A Polícia Militar chegou e encaminhou o casal para a 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado. Eles foram presos em flagrante e foram enquadrados no artigo 155 do Código Penal, crime de furto.
A mulher, de 44 anos, já possuía uma anotação criminal anterior por estelionato, o homem, de 48 anos, possuía vários registros criminais por tráfico de drogas. Após o registro eles foram encaminhados para a central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói. As seis peças de picanha furtadas foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento comercial.
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