As seis peças de picanha furtadas no mercado foram recuperadas - Divulgação

As seis peças de picanha furtadas no mercado foram recuperadasDivulgação

Publicado 05/06/2026 12:53

Maricá - Um casal foi preso na fim da tarde desta quinta-feira (04) após ser flagrado furtando peças de picanha em um supermercado atacadista no bairro Inoã.

De acordo com informações, a denúncia chegou até Policias Militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Ponta Negra, através da central de monitoramento “Maré Zero”, para verificar uma ocorrência de furto no estabelecimento comercial.



Segundo o relato de uma testemunha, a funcionária do setor de vigilância do mercado, uma mulher foi observada escondendo peças de picanha dentro de uma bolsa que estava no interior de um carrinho de compras. Após percorrer os caixas e seguir em direção ao estacionamento, ela foi abordada pelos seguranças do estabelecimento.



Com ela, foram encontradas seis peças de picanha ocultadas, ela estava acompanhada de um homem.



A Polícia Militar chegou e encaminhou o casal para a 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado. Eles foram presos em flagrante e foram enquadrados no artigo 155 do Código Penal, crime de furto.



A mulher, de 44 anos, já possuía uma anotação criminal anterior por estelionato, o homem, de 48 anos, possuía vários registros criminais por tráfico de drogas. Após o registro eles foram encaminhados para a central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói. As seis peças de picanha furtadas foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento comercial.





