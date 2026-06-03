Expansão das Vermelhinhas de MaricáFoto: Divulgação
No Dia Mundial da Bicicleta, Maricá destaca expansão das Vermelhinhas
Uso gratuito ampliado, nesta quarta-feira, dia três de junho, a prefeitura libera duas horas de uso por viagem, o sistema já soma quase 250 mil usuários cadastrados
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Homem é preso pela Guarda Municipal de Maricá por agredir esposa
O agressor agarrou o pescoço da mulher na tentativa de enforcá-la e ainda mordeu sua orelha, a motivação do crime foi a intenção da vítima de terminar o relacionamento
Prefeitura de Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol no Centro e em Itaipuaçu
Ação celebra um ano de criação do Liceu Municipal e disponibiliza vagas para candidatos com ensino médio completo por meio de inscrições online
Operação da PM termina com dois presos, arma e drogas apreendidas em Maricá
A ação foi coordenada por equipes do PATAMO da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar, reforçando o combate à criminalidade no bairro de São José do Imbassaí
Prefeitura de Maricá realiza mais de 20 entregas no mês de maio
No mês de aniversário do município, as inaugurações ampliam serviços em áreas essenciais, como saúde, educação, mobilidade, juventude e segurança
Festival de Dança movimenta a Praça Orlando de Barros Pimentel no Centro de Maricá
o evento reuniu trinta e duas apresentações neste fim de semana e celebrou a diversidade cultural através da dançae contou com participantes do município e de outras cidades
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