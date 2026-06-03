Expansão das Vermelhinhas de Maricá - Foto: Divulgação

Expansão das Vermelhinhas de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 11:30

Maricá - Celebrado em 3 de junho, o Dia Mundial da Bicicleta coloca em evidência o uso do veículo como alternativa de mobilidade urbana sustentável. Em Maricá, o sistema Vermelhinhas se consolidou como um dos principais meios de deslocamento gratuito da população.

Para marcar a data, a Empresa Pública de Transportes preparou uma ação especial para os usuários do sistema. Excepcionalmente nesta quarta-feira (03/06), cada viagem poderá ter até duas horas de duração gratuita, o dobro do tempo disponibilizado normalmente nos dias úteis.

“Uso as Vermelhinhas com frequência para ir de casa ao Centro. É uma alternativa para me exercitar, cuidar do meio ambiente e facilitar meu deslocamento para o trabalho e para o lazer”, contou João Vitor, morador de Araçatiba.

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas compartilhadas integra a política municipal de mobilidade e funciona como uma alternativa gratuita para deslocamentos curtos, atividades de lazer e conexão com o transporte público. As Vermelhinhas fazem parte do ecossistema de mobilidade gratuita da cidade, ao lado dos ônibus e das vans do Tarifa Zero, ampliando as opções de deslocamento para a população.

Atualmente, a rede conta com 550 bicicletas adultas distribuídas em 55 estações, além de cem bicicletas infantis em 10 estações exclusivas. O sistema possui quase 350 mil usuários cadastrados e registrou mais de 220 mil acessos em 2025.

“O crescimento das Vermelhinhas demonstra que a bicicleta vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia da população. A ampliação do tempo de uso nesta data comemorativa é uma forma de reconhecer a importância desse modal para a mobilidade urbana e de estimular ainda mais sua utilização em uma cidade que investe em alternativas gratuitas e sustentáveis de deslocamento”, afirmou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Desde sua implantação, as Vermelhinhas passaram por uma expansão significativa. Quando o projeto foi lançado, eram 20 estações e 200 bicicletas. Ao longo dos últimos anos, o sistema ampliou sua cobertura e já contribuiu para evitar a emissão de mais de 456 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), reforçando o papel da bicicleta como alternativa sustentável de mobilidade urbana.

“Utilizo todos os dias para trabalhar. Não preciso me deslocar muito, porque há uma estação próxima de casa e outra ao lado do meu trabalho”, afirmou Heliza Ribeiro, moradora de Itaipuaçu.

Em 2024, o município também lançou as Vermelhinhas infantis, destinadas a crianças de até 9 anos ou 50 quilos. O serviço gratuito permite que o cadastro seja realizado por um responsável legal, incentivando o uso da bicicleta em atividades de lazer e convivência familiar.

O acesso ao sistema é feito gratuitamente por meio do aplicativo Vermelhinhas EPT. Após o cadastro, o usuário pode retirar a bicicleta em qualquer estação e devolvê-la em outro ponto da rede, facilitando o deslocamento entre bairros e diferentes regiões da cidade.