Fé e religião no Maricá pela PazFoto: Divulgação
Maricá reúne fé e cultura em evento de celebração à música gospel
Primeira edição do Maricá Pela Paz mobiliza a população em shows de Kleber Lucas, Pamela, dentre outros artistas
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Casal é preso após furtar peças de picanha em atacadista em Maricá
A mulher já possuía uma anotação criminal por estelionato e o homem possuía vários registros criminais por tráfico de drogas
Cine Henfil destaca filmes da Mostra de Cinema Alemã em programação gratuita de 5 a 7 de junho
Programação também terá filmes infantis, produção nacional e homenagem a Maysa
No Dia Mundial da Bicicleta, Maricá destaca expansão das Vermelhinhas
Uso gratuito ampliado, nesta quarta-feira, dia três de junho, a prefeitura libera duas horas de uso por viagem, o sistema já soma quase 250 mil usuários cadastrados
Homem é preso pela Guarda Municipal de Maricá por agredir esposa
O agressor agarrou o pescoço da mulher na tentativa de enforcá-la e ainda mordeu sua orelha, a motivação do crime foi a intenção da vítima de terminar o relacionamento
Prefeitura de Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol no Centro e em Itaipuaçu
Ação celebra um ano de criação do Liceu Municipal e disponibiliza vagas para candidatos com ensino médio completo por meio de inscrições online
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