Material ilícito apreendido com os marginais - Foto:Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Material ilícito apreendido com os marginaisFoto:Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 09/06/2026 12:28 | Atualizado 09/06/2026 12:29

Marica - Policiais Militares, prenderam no fim da manhã desta terça-feira (09), três homens por tráfico de drogas, com eles, foi apreendida uma quantidade de entorpecentes, dinheiro e um rádio transmissor, o caso aconteceu na Comunidade do "Saco da lama" na região central da cidade.

A operação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM, que receberam denúncias sobre a atuação de criminosos realizando a venda de entorpecentes na região. Diante das informações, os agentes seguiram até o endereço indicado para averiguação.

Ao perceberem a chegada das viaturas, vários homens fugiram, porém, os policiais montaram um cerco tático para impedir a evasão do grupo e conseguiram capturar três homens apontados como integrantes do grupo de traficantes que praticam a atividade criminosa na Comunidade.

Com o trio, os agentes apreenderam material entorpecente, dinheiro e um rádio transmissor, equipamento frequentemente utilizado por traficantes para monitorar a movimentação policial e repassar informações entre integrantes da facção.

Os três elementos presos, foram encaminhados para 82ª DP, onde o caso foi registrado. E em seguida para a Central de Flagrantes, a 76ª DP, em Niterói.



