Programa "Corujinhas" da apoio a filhos de trabalhadores e responsáveis que estudam a noite - Foto: Katito Carvalho

Programa "Corujinhas" da apoio a filhos de trabalhadores e responsáveis que estudam a noiteFoto: Katito Carvalho

Publicado 09/06/2026 10:45 | Atualizado 09/06/2026 10:45





As inscrições devem ser realizadas site: Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o Programa 'Corujinhas', iniciativa criada para atender famílias cujos responsáveis exerçam, comprovadamente, atividades profissionais ou acadêmicas no período noturno. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 120 vagas no Centro Educacional Infantil Municipal (CEIM) Professora Ondina de Oliveira Coelho, no Centro, para crianças de 1 a 10 anos.As inscrições devem ser realizadas site: https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/matriculainteligente/

Ao acessar a plataforma, pais e responsáveis devem selecionar a aba “Pré-matrícula Projeto Corujinhas”, preencher os dados do candidato e seguir as orientações disponíveis no formulário.



O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, destacou a importância da iniciativa para as famílias do município.



“O programa representa um importante apoio para as famílias maricaenses. O Corujinhas leva um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, promovendo cuidado, convivência e bem-estar, ao mesmo tempo em que permite que pais e responsáveis conciliem suas atividades de trabalho e estudo com mais tranquilidade”, afirmou.



Durante a permanência na unidade, as crianças contam com o acompanhamento de profissionais capacitados e participam de atividades lúdicas. O atendimento acontece a partir das 18h, com retirada pelos responsáveis até as 22h.



O Programa Corujinhas não substitui a matrícula regular no período de escolarização e não funciona como creche. Crianças a partir de 4 anos devem estar matriculadas em uma unidade da rede pública municipal no turno da manhã ou da tarde. O projeto também não contempla estudantes matriculados em escolas de tempo integral.