Programa "Corujinhas" da apoio a filhos de trabalhadores e responsáveis que estudam a noiteFoto: Katito Carvalho
As inscrições devem ser realizadas site: https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/matriculainteligente/
O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, destacou a importância da iniciativa para as famílias do município.
“O programa representa um importante apoio para as famílias maricaenses. O Corujinhas leva um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, promovendo cuidado, convivência e bem-estar, ao mesmo tempo em que permite que pais e responsáveis conciliem suas atividades de trabalho e estudo com mais tranquilidade”, afirmou.
Durante a permanência na unidade, as crianças contam com o acompanhamento de profissionais capacitados e participam de atividades lúdicas. O atendimento acontece a partir das 18h, com retirada pelos responsáveis até as 22h.
O Programa Corujinhas não substitui a matrícula regular no período de escolarização e não funciona como creche. Crianças a partir de 4 anos devem estar matriculadas em uma unidade da rede pública municipal no turno da manhã ou da tarde. O projeto também não contempla estudantes matriculados em escolas de tempo integral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.