Inscrições abertas para cursos de capacitação na Casa da Juventude do bairro da Amizade - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para cursos de capacitação na Casa da Juventude do bairro da Amizade Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 09:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá está com vagas abertas para diversos cursos na recém-inaugurada Casa da Juventude Polo Centro Guilherme Lima da Silva, no Bairro da Amizade. O espaço de formação e qualificação foi lançado pela Secretaria de Juventude e Participação Popular no dia 12/05, mas as inscrições seguem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

“A gente pensa cursos que podem capacitar os nossos jovens já para sair daqui formando seus próprios negócios e entrando no mercado de trabalho como um jovem empreendedor”, ressaltou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

Ainda há vagas para os cursos de inglês, espanhol, skate, captação mobile, engenharia do som, produção musical e fotografia. As inscrições podem ser feitas presencialmente no próprio Polo, de 8h às 19h.

O objetivo da ação é estimular a juventude: “O jovem entra numa perspectiva de fazer um curso básico, mas sai com o despertamento de uma potencialidade gigantesca. Como um jovem produtor ou produzindo as suas próprias músicas, trabalhando nas suas próprias barbearias”, explica a secretária Andressa Santos.

Casa da Juventude: um espaço dedicado à formação e oportunidade

O município conta com outras três Casas da Juventude, nos bairros: Inoã, Ponta Negra e Itaipuaçu. Além das qualificações, os participantes também têm acesso a espaços de convivência com mesas de sinuca, totó e ping-pong. A Secretaria de Juventude e Participação Popular também disponibiliza o Ônibus Itinerante que atua de maneira integrada aos polos. Para participar, os interessados devem acompanhar as redes sociais da secretaria ou comparecer ao polo mais próximo.