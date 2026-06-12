Obras avançam em Maricá - Foto: Divulgação

Obras avançam em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 12:38 | Atualizado 12/06/2026 12:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá superou a marca de 110 quilômetros de ruas asfaltadas em diferentes regiões da cidade. As intervenções são coordenadas pela Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), que concluiu mais de 300 obras de infraestrutura entre 2025 e o primeiro semestre de 2026. O pacote de melhorias envolve desde a urbanização completa de bairros até a construção e reforma de pontes e passarelas.

Estão em andamento importantes projetos de urbanização nos bairros Jardim Atlântico Leste, Jardim Atlântico Central, Morada das Águias, Parque Vera Cruz e na entrada do Caxito. Além de beneficiar diretamente milhares de famílias e melhorar a mobilidade urbana, as frentes de trabalho aquecem a economia local com a geração de mais de 1.300 empregos diretos.

“Essas intervenções estruturantes atacam problemas históricos, como enchentes, poeira e falta de saneamento básico. Onde chega a drenagem, chegam também o asfalto e as novas calçadas, levando desenvolvimento econômico e social à cidade”, destacou o presidente da Somar, Paulo Guilherme de Araújo.

A autarquia mantém, de forma paralela, frentes de trabalho voltadas à reconstrução e reforma de pontes e à implantação de passarelas em Ponta Grossa e São José do Imbassaí. O cronograma engloba ainda a urbanização da região da Rua 1, Itaocaia Valley e Orla de Jacaroá.

Entre as demais intervenções em andamento, destacam-se a reforma da Casa Colaço, a revitalização das unidades do AfroReggae e dos conjuntos habitacionais de Inoã e Itaipuaçu, além da construção do Mirante das Utopias, do Mercado Produtor, da Ponte Dom Pedrito e a ampliação da Arena Mumbuca.

Os investimentos também resultaram em mais de 35 quilômetros de galerias de drenagem implantadas e mais de 88 mil metros quadrados de novas calçadas construídas em todo o município.