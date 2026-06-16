Ladrão que roubou vários celulares em Maricá, preso pelos agentes da 82ª DPFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
De imediato, equipes da unidade iniciaram diligências investigativas e trabalhos de inteligência, logrando êxito em identificar a motocicleta utilizada nas ações criminosas. No dia 12 deste mês, com apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Prefeitura de Maricá e do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói, Policiais Militares do Segurança Presente localizaram e abordaram o investigado. Na ocasião, a motocicleta utilizada nos roubos foi apreendida, sendo o autor posteriormente reconhecido pelas vítimas em sede policial.
Com o robusto conjunto probatório produzido durante a investigação, foi pedido um mandado de busca e apreensão contra o investigado. Posteriormente, o setor de inteligência da 82ª DP obteve informações de que Eduardo encontrava-se escondido na Comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo. Equipes da 82ª DP, com apoio operacional da 73ª DP (Neves), realizaram diligênciasate o local.
Ele foi preso e levado para a 82ª DP, e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.