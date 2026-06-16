Ladrão que roubou vários celulares em Maricá, preso pelos agentes da 82ª DP - Foto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Ladrão que roubou vários celulares em Maricá, preso pelos agentes da 82ª DPFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 16/06/2026 12:34 | Atualizado 16/06/2026 12:39

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) cumpriram, com apoio da 73ª DP (Neves, São Gonçalo), na manhã desta terça-feira (16), um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão conta Eduardo da Fonseca Sales, investigado pela prática de roubos a pedestres ocorridos em Maricá.

As investigações tiveram início após diversas vítimas comparecerem à 82ª DP para registrar ocorrências de roubos de aparelhos celulares praticados por um casal que utilizava uma motocicleta para abordar as vítimas e cometer os crimes.



De imediato, equipes da unidade iniciaram diligências investigativas e trabalhos de inteligência, logrando êxito em identificar a motocicleta utilizada nas ações criminosas. No dia 12 deste mês, com apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Prefeitura de Maricá e do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói, Policiais Militares do Segurança Presente localizaram e abordaram o investigado. Na ocasião, a motocicleta utilizada nos roubos foi apreendida, sendo o autor posteriormente reconhecido pelas vítimas em sede policial.



Com o robusto conjunto probatório produzido durante a investigação, foi pedido um mandado de busca e apreensão contra o investigado. Posteriormente, o setor de inteligência da 82ª DP obteve informações de que Eduardo encontrava-se escondido na Comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo. Equipes da 82ª DP, com apoio operacional da 73ª DP (Neves), realizaram diligênciasate o local.

Ao perceber a aproximação das equipes policiais, o meliante tentou fugir utilizando uma corda para saltar do segundo andar da residência onde se encontrava escondido. Contudo, policiais que realizavam o cerco tático na parte inferior do imóvel conseguiram interceptá-lo e efetuar sua prisão. Na sequência, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, os agentes recuperaram os aparelhos celulares roubados.



Ele foi preso e levado para a 82ª DP, e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.