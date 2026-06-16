Fórum de saúde na terceira idade acontece na próxima sexta-feira 19, em Maricá - Foto: Divulgação

Fórum de saúde na terceira idade acontece na próxima sexta-feira 19, em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 11:56 | Atualizado 16/06/2026 11:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza nesta sexta-feira (19/06), das 8h às 14h, o Fórum da Pessoa Idosa. O encontro acontece no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu, com inscrições abertas ao público pelo link https://encurtador.com.br/hSlT

A iniciativa reúne profissionais da rede pública, especialistas, gestores e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que fortaleçam o cuidado, a proteção social e a qualidade de vida da terceira idade no município.



A proposta da Secretaria de Saúde, responsável pela organização do evento, é criar um espaço de troca entre áreas que atuam diretamente na vida dos idosos, como saúde, assistência social, educação, políticas para mulheres e prevenção à violência. Durante o fórum, serão debatidos temas como envelhecimento ativo, garantia de direitos, inclusão, apoio às famílias, educação permanente e estratégias para identificar e enfrentar situações de abusos.



“Cuidar da pessoa idosa é pensar a cidade de forma mais humanizada, acessível e integrada. Maricá vem ampliando ações de promoção da saúde, prevenção de violências e garantia de direitos. O fórum reforça esse compromisso e aproxima a sociedade em torno de um tema que diz respeito a todos”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.



Para Alessandra Teixeira, gerente de Saúde da Pessoa Idosa em Maricá, a integração entre diversos profissionais é essencial. “Quando reunimos diferentes áreas para discutir as demandas da terceira idade, conseguimos construir respostas mais completas. O fórum é um espaço para fortalecer a rede de cuidado e promover um envelhecimento mais saudável, ativo e digno em Maricá”, concluiu.