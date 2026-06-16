Fórum de saúde na terceira idade acontece na próxima sexta-feira 19, em MaricáFoto: Divulgação
A proposta da Secretaria de Saúde, responsável pela organização do evento, é criar um espaço de troca entre áreas que atuam diretamente na vida dos idosos, como saúde, assistência social, educação, políticas para mulheres e prevenção à violência. Durante o fórum, serão debatidos temas como envelhecimento ativo, garantia de direitos, inclusão, apoio às famílias, educação permanente e estratégias para identificar e enfrentar situações de abusos.
“Cuidar da pessoa idosa é pensar a cidade de forma mais humanizada, acessível e integrada. Maricá vem ampliando ações de promoção da saúde, prevenção de violências e garantia de direitos. O fórum reforça esse compromisso e aproxima a sociedade em torno de um tema que diz respeito a todos”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.
Para Alessandra Teixeira, gerente de Saúde da Pessoa Idosa em Maricá, a integração entre diversos profissionais é essencial. “Quando reunimos diferentes áreas para discutir as demandas da terceira idade, conseguimos construir respostas mais completas. O fórum é um espaço para fortalecer a rede de cuidado e promover um envelhecimento mais saudável, ativo e digno em Maricá”, concluiu.
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