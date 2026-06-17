Curso gratuito de IA para moradores, idosos em MaricáFoto; Divulgação
Prefeitura de Maricá inicia curso de Inteligência Artificial para idosos
Aulas acontecem no Território do Futuro, no Flamengo, e promovem autonomia e inclusão digital para moradores a partir de 60 anos
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Polícia Civil prende ladrão de celulares em Maricá
Os agentes da 82ª DP com o apoio da 73ª DP foram até a Comunidade Nova Grécia para efetuar a prisão
Maricá promove fórum para debater saúde, proteção e qualidade de vida na terceira idade
Encontro acontece na próxima sexta-feira e reúne profissionais de diferentes áreas para discutir cuidado, direitos e inclusão
Prefeito de Maricá se reúne com trabalhadores de cooperativas e debate estratégias de geração de trabalho e renda
Representantes de 20 cooperativas participaram da reunião, que debateu caminhos para prestação de serviços, inserção profissional e desenvolvimento da economia coletiva
Justiça retira Deputado Renato Machado da acusação da morte do jornalista Robson Giorno
Falta de provas apresentadas pelo Ministério Público não justificam levar o parlamentar a julgamento popular
Maricá promove Encontro Internacional sobre Direito, Educação e Turismo nos Esportes Eletrônicos
Evento reúne especialistas, estudantes e profissionais para debater o impacto dos games e dos e-sports no desenvolvimento econômico, educacional e turístico
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