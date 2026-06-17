Curso gratuito de IA para moradores, idosos em Maricá - Foto; Divulgação

Curso gratuito de IA para moradores, idosos em MaricáFoto; Divulgação

Publicado 17/06/2026 09:47 | Atualizado 17/06/2026 09:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta terça-feira (16) as aulas do curso “6.0 Digital – Uso da Inteligência Artificial”, no Território do Futuro, no Flamengo. A capacitação desenvolvida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia é direcionada a moradores idosos e conta com 44 alunos na turma inaugural.

O projeto aproxima a população com 60 anos ou mais das novas tecnologias, com foco em autonomia e segurança no manuseio de ferramentas digitais no cotidiano. Os encontros ocorrem às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h.

“A formação é um direito contínuo. Nosso objetivo é atender todos os públicos, especialmente aqueles que enfrentam barreiras de acesso às novas tecnologias. É fundamental que o idoso compreenda e participe ativamente da dinâmica tecnológica do mundo atual”, destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.

Entre os alunos está a publicitária e pedagoga Mariza Corrêa, moradora do bairro Retiro. A estudante utiliza a escrita e a ilustração de livros infantis como atividade terapêutica e busca na Inteligência Artificial recursos para melhorar suas produções artísticas.

“Sou uma eterna aprendiz. Ilustro meus livros com lápis de cor e quero integrar a inteligência artificial para ampliar as possibilidades nas minhas criações. Tenho certeza de que a IA será uma ferramenta valiosa para as minhas atividades diárias”, concluiu Mariza.