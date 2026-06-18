Maricá avança na eletrificação da frota do sistema Tarifa ZeroFoto: Divulgação
O plano foi detalhado durante o Fórum de Transição Energética no Transporte Público. A iniciativa compõe a estratégia de gestão para reduzir impactos ambientais, modernizar o sistema de mobilidade urbana e consolidar o compromisso com um transporte gratuito, integrado e acessível à população.
Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, a eletrificação é uma etapa natural do modelo de mobilidade do município. “Maricá está avançando com foco na agenda da sustentabilidade. A partir do próximo ano, vamos iniciar a implantação das vans elétricas, paralelamente à chegada dos novos ônibus do PAC, com toda a infraestrutura necessária para receber esses novos modais na cidade”, afirmou.
Atualmente, Maricá opera um dos maiores sistemas de Tarifa Zero do país. A rede conta com 158 ônibus distribuídos em 49 linhas, responsáveis por mais de 3,2 milhões de deslocamentos por mês. O sistema é fortalecido pela integração de 59 vans, organizadas em 22 linhas, que atendem regiões de menor demanda ou áreas com limitações de acesso para ônibus convencionais.
As vans elétricas serão uma das frentes prioritárias do novo investimento. A meta é que a frota complementar seja totalmente renovada por veículos sustentáveis até 2028, ampliando a cobertura do transporte público e reduzindo a emissão de poluentes. Os novos ônibus, que chegam para reforçar a operação, serão equipados com acessibilidade, GPS e ar-condicionado.
Em paralelo, Maricá desenvolve testes com protótipos de ônibus híbridos e elétricos, em parceria entre a Coppe/UFRJ, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a EPT. Os estudos avaliam diferentes tecnologias — como modelos elétrico-etanol, elétrico-hidrogênio e 100% elétricos —, analisando desempenho, eficiência energética, custos operacionais e adaptação às características geográficas da cidade.
O modelo de mobilidade sustentável de Maricá inclui ainda as bicicletas compartilhadas ‘Vermelhinhas’, que operam com emissão zero e estimulam deslocamentos curtos, complementando o sistema de transporte gratuito do município.
“A eletrificação da frota faz parte do planejamento estratégico de futuro da mobilidade em Maricá. Queremos um sistema cada vez mais eficiente, gratuito, integrado e ambientalmente responsável”, concluiu Celso Haddad.
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