Maricá avança na eletrificação da frota do sistema Tarifa Zero - Foto: Divulgação

Maricá avança na eletrificação da frota do sistema Tarifa ZeroFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 14:24

Maricá - Referência nacional em transporte público gratuito, a Prefeitura de Maricá apresentou a estratégia de eletrificação da frota, que prevê a renovação integral das vans do sistema Tarifa Zero por modelos 100% elétricos até 2028. Além disso, a Empresa Pública de Transportes (EPT) avança na modernização dos ônibus convencionais: com investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana, serão adquiridos 30 ônibus elétricos e 15 carregadores de alta capacidade, iniciando a substituição gradual da frota por modelos de zero emissão.



O plano foi detalhado durante o Fórum de Transição Energética no Transporte Público. A iniciativa compõe a estratégia de gestão para reduzir impactos ambientais, modernizar o sistema de mobilidade urbana e consolidar o compromisso com um transporte gratuito, integrado e acessível à população.



Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, a eletrificação é uma etapa natural do modelo de mobilidade do município. “Maricá está avançando com foco na agenda da sustentabilidade. A partir do próximo ano, vamos iniciar a implantação das vans elétricas, paralelamente à chegada dos novos ônibus do PAC, com toda a infraestrutura necessária para receber esses novos modais na cidade”, afirmou.



Atualmente, Maricá opera um dos maiores sistemas de Tarifa Zero do país. A rede conta com 158 ônibus distribuídos em 49 linhas, responsáveis por mais de 3,2 milhões de deslocamentos por mês. O sistema é fortalecido pela integração de 59 vans, organizadas em 22 linhas, que atendem regiões de menor demanda ou áreas com limitações de acesso para ônibus convencionais.

Transição e tecnologia



As vans elétricas serão uma das frentes prioritárias do novo investimento. A meta é que a frota complementar seja totalmente renovada por veículos sustentáveis até 2028, ampliando a cobertura do transporte público e reduzindo a emissão de poluentes. Os novos ônibus, que chegam para reforçar a operação, serão equipados com acessibilidade, GPS e ar-condicionado.



Em paralelo, Maricá desenvolve testes com protótipos de ônibus híbridos e elétricos, em parceria entre a Coppe/UFRJ, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a EPT. Os estudos avaliam diferentes tecnologias — como modelos elétrico-etanol, elétrico-hidrogênio e 100% elétricos —, analisando desempenho, eficiência energética, custos operacionais e adaptação às características geográficas da cidade.



O modelo de mobilidade sustentável de Maricá inclui ainda as bicicletas compartilhadas ‘Vermelhinhas’, que operam com emissão zero e estimulam deslocamentos curtos, complementando o sistema de transporte gratuito do município.



“A eletrificação da frota faz parte do planejamento estratégico de futuro da mobilidade em Maricá. Queremos um sistema cada vez mais eficiente, gratuito, integrado e ambientalmente responsável”, concluiu Celso Haddad.



