Mumbuca Móvel na rodoviária de Itaipuaçu - Foto: Thamyris Mello

Mumbuca Móvel na rodoviária de ItaipuaçuFoto: Thamyris Mello

Publicado 23/06/2026 10:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá disponibilizou, nesta segunda-feira (22/06), o Mumbuca Móvel na Rodoviária de Itaipuaçu, facilitando o acesso da população aos serviços do Banco Mumbuca. A iniciativa integra a programação dos 13 anos da moeda social e busca descentralizar o atendimento, aproximando orientações e soluções financeiras dos moradores.

Durante a ação, realizada das 9h às 16h, equipes prestaram esclarecimentos sobre abertura de contas, atualização cadastral, utilização do aplicativo Mumbuca Pay e outros serviços voltados a pessoas físicas e jurídicas.

“A Mumbuca faz parte do dia a dia de milhares de pessoas em Maricá. Com o Mumbuca Móvel, ampliamos o acesso aos serviços do banco e fazemos com que a população possa resolver demandas, tirar dúvidas e receber orientações sem precisar se deslocar para outras regiões da cidade”, afirmou o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho.

Entre os atendidos estavam as comerciantes Diana Souza e Angélica Pereira do Carmo, que trabalham na feira da Rodoviária de Itaipuaçu e aproveitaram a oportunidade para sanar dúvidas. Diana destacou a qualidade do suporte recebido. “Foi muito bom, bem esclarecedor. Gostei bastante do atendimento, recebendo toda a atenção dos profissionais da equipe”, ressaltou.

Para Angélica, a proximidade dos serviços fez diferença na sua rotina de trabalho. “Para quem trabalha o dia inteiro, é difícil ir até uma agência, por isso ter esse atendimento mais perto ajuda muito. Eu consegui resolver uma questão do aplicativo e agora estou usando normalmente”, concluiu.

As ações do Mumbuca Móvel continuam nesta terça-feira (23/06) no Centro de Inoã, seguindo na quarta-feira (24) para São José do Imbassaí (próximo ao DPO) e encerrando a programação na quinta-feira (25), na Praça de Ponta Negra. Os atendimentos acontecem sempre das 9h às 16h.