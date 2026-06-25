Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (27), das 8h às 13h, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar no Barroco, em Itaipuaçu. Organizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, a iniciativa reúne produtores do município e oferece aos moradores alimentos frescos e saudáveis, comercializados diretamente por quem planta.
Durante a feira, serão comercializados diversos produtos artesanais, além de frutas, legumes, verduras e outros itens cultivados no município.
“O evento é muito importante para fortalecer a economia do município e fazer com que alimentos saudáveis cheguem à mesa da população. A feira é um espaço de encontro, troca e incentivo ao que é plantado e colhido em Maricá”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.
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