Feira de Agricultura Familiar em Itaipuaçu acontece no sábado, 27 de junho - Foto: Divulgação

Feira de Agricultura Familiar em Itaipuaçu acontece no sábado, 27 de junhoFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 15:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (27), das 8h às 13h, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar no Barroco, em Itaipuaçu. Organizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, a iniciativa reúne produtores do município e oferece aos moradores alimentos frescos e saudáveis, comercializados diretamente por quem planta.

Durante a feira, serão comercializados diversos produtos artesanais, além de frutas, legumes, verduras e outros itens cultivados no município.



“O evento é muito importante para fortalecer a economia do município e fazer com que alimentos saudáveis cheguem à mesa da população. A feira é um espaço de encontro, troca e incentivo ao que é plantado e colhido em Maricá”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.