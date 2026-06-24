Mutirão de emissão da nova identidade para pessoas autistas - Foto: Divulgação

Mutirão de emissão da nova identidade para pessoas autistasFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 08:33 | Atualizado 24/06/2026 08:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, nesta sexta-feira (26), a partir das 9h, uma mobilização para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Casa do Autista, em Itapeba. Desenvolvida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão, a iniciativa busca fortalecer a cidadania e simplificar o acesso a documentos, marcando o Dia do Orgulho Autista, celebrado no dia 18 de junho.

Durante o mutirão, as equipes farão a coleta de dados e a emissão do documento, que unifica o registro civil por meio do CPF em todo o território nacional. O serviço ocorre em um ambiente adaptado e estruturado, proporcionando conforto aos presentes e evitando a sobrecarga sensorial.

A secretária da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor, destacou a importância da medida para ampliar o acesso da população neurodivergente a direitos. “Essa mobilização aproxima a gestão das famílias e possibilita que as pessoas com TEA consigam emitir a nova identidade com dignidade e respeito. Tudo isso sem precisar enfrentar longas esperas em locais com barulhos ou que causam estresse”, afirmou.