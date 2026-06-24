Mutirão de emissão da nova identidade para pessoas autistasFoto: Divulgação
Maricá realiza mutirão de emissão da nova identidade para pessoas autistas na próxima sexta-feira
Atendimento acontece na Casa do Autista, em Itapeba, e conta com equipe de acolhimento em ambiente adaptado
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Frota dos ônibus tarifa zero de Maricá serão renovados com coletivos elétricos
O município vai adquirir 30 ônibus elétricos e prevê a renovação integral também das vans do sistema Tarifa Zero por modelos 100% elétricos até 2028
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