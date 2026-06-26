Esquina da Copa em MaricáFoto: Bernardo Gomes
13h – União de Maricá
14h – Brasil x Japão
Pós-jogo – Samba da Copa convida Grupo Chega Mais
14h – Brasil x Japão
14h – Brasil x Japão
14h – Brasil x Japão
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Esquina da Copa em MaricáFoto: Bernardo Gomes
Prefeitura de Maricá coloca telões pela cidade para o povo torcer junto no jogo Brasil x Japão na próxima segunda-feira
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