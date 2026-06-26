Esquina da Copa em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Esquina da Copa em MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 26/06/2026 13:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, na segunda-feira (29), mais uma edição do Esquina da Copa. Com telões instalados no Centro, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra, a transmissão através de telões é gratuita e a população pode torcer no jogo Brasil e Japão, às 14h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após terminar a primeira fase como líder do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial. Em Maricá, moradores e visitantes poderão acompanhar a partida em espaços públicos preparados para receber o público com conforto, além de muita música e atividades locais antes e depois do apito final.

No Centro, a programação começa às 12h, com o DJ Juninho Mix. Em seguida, às 13h, a bateria da União de Maricá assume o palco para o aquecimento antes do jogo. Após a partida, a celebração continua com o projeto Samba da Copa, que recebe o Grupo Chega Mais. Em Itaipuaçu, Inoã e Ponta Negra, DJs locais comandam a festa no pré-jogo e durante o intervalo.

Confira os locais dos telões e a programação:

Centro – Praça Orlando de Barros Pimentel

12h – DJ Juninho Mix

13h – União de Maricá

14h – Brasil x Japão

Pós-jogo – Samba da Copa convida Grupo Chega Mais

Itaipuaçu – Praça dos Gaviões

13h – DJ Marlo

14h – Brasil x Japão

Inoã – Passarela de Inoã (Rua Gilma dos Santos Duarte)

13h – DJ Vitor Moraes

14h – Brasil x Japão

Ponta Negra – Praça Nossa Senhora das Graças

13h – DJ Márcio Albuquerque

14h – Brasil x Japão