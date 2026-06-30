Empreendimento já mobiliza trabalhadores no município e prevê novas vias, saneamento, ciclovias e qualificação profissional - Foto:Divulgação

Empreendimento já mobiliza trabalhadores no município e prevê novas vias, saneamento, ciclovias e qualificação profissionalFoto:Divulgação

Publicado 30/06/2026 14:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá acompanha o avanço das obras de infraestrutura da primeira fase do projeto turístico-residencial MARAEY. Com todas as licenças ambientais e urbanísticas emitidas pelos órgãos competentes, o empreendimento já mobiliza cerca de 60 trabalhadores no canteiro de obras e a previsão é chegar a 260 profissionais até setembro, fortalecendo a geração de empregos e movimentando a economia local.

"O avanço das obras do MARAEY materializa o futuro que planejamos para Maricá. Estamos gerando empregos diretos, capacitando nossos moradores e construindo a infraestrutura que vai transformar a cidade em um dos maiores destinos turísticos do mundo, sempre aliando o desenvolvimento econômico à preservação ambiental", afirmou o prefeito Washington Quaquá.

Nesta primeira etapa, as equipes atuam na preparação do canteiro, no resgate e manejo de fauna e flora e nas primeiras intervenções de infraestrutura. O cronograma prevê a implantação de novas vias, redes de drenagem, abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública, telecomunicações, coleta e tratamento de esgoto, pavimentação, calçadas, paisagismo, sinalização e equipamentos urbanos.

Além das obras, o projeto prevê a oferta de 2.300 vagas de capacitação profissional ainda em 2026, em parceria com a Prefeitura de Maricá e a Firjan/SENAI, com cursos voltados às áreas da construção civil, turismo e hotelaria. Até 2030, a expectativa é de geração de cerca de 9 mil empregos diretos durante a fase de construção, além de postos permanentes quando o empreendimento entrar em operação.

"Ver as obras avançando é motivo de grande entusiasmo para todos nós. O projeto entra em uma fase concreta, com empregos sendo gerados, equipes mobilizadas e infraestrutura começando a tomar forma. Seguiremos trabalhando para implantar um destino turístico-residencial sustentável, com responsabilidade ambiental e benefícios reais para a população", destacou o CEO do MARAEY, Emilio Izquierdo.

Morador de Maricá, Hélio Sapucaia, gerente de obras da Craft Engenharia, empresa responsável pela execução desta etapa, destacou o orgulho de participar de um projeto dessa dimensão em sua própria cidade. "É uma satisfação muito grande estar à frente de uma obra como essa, que já começa a gerar empregos e movimentar a economia local. O MARAEY é um projeto que vai transformar Maricá, e acompanhar esse avanço de perto, como morador, tem um significado especial", declarou.

Benefícios para Maricá e preservação ambiental

Entre os benefícios previstos para o município estão novas ligações viárias entre Itaipuaçu, o Centro e Ponta Negra, mais de 20 quilômetros de ciclovias, ampliação da infraestrutura urbana e a urbanização da comunidade de Zacarias, com melhorias em saneamento, infraestrutura e regularização fundiária.

O projeto também prevê a preservação ou recuperação de 81% de sua área total. Apenas 6,7% do terreno será ocupado por edificações, percentual inferior ao limite permitido pelo plano de manejo da região. Entre as ações ambientais estão a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de restinga com 440 hectares, a regeneração de mais de 270 hectares de vegetação nativa e a implantação de um Centro de Referência Ambiental dedicado à pesquisa e à conservação da biodiversidade local.

Esta etapa contempla investimentos de R$ 4,5 bilhões nos próximos três anos, dentro de um aporte total estimado em R$ 11 bilhões. Entre os empreendimentos previstos estão três hotéis de luxo da Marriott International — o primeiro Ritz-Carlton Reserve da América do Sul, o primeiro JW Marriott all inclusive do Brasil e o Rock in Rio Autograph Collection, primeiro hotel temático do festival —, além de 392 branded residences, da MARAEY Hospitality Business School, apoiada pelo Grupo EHL – École Hôtelière de Lausanne, do Maria Esther Bueno Tennis & Sports Club, do Centro Equestre Internacional e do Centro de Referência Ambiental.