Marcus D'Almeida conquista ouro no Pan-Americano de Tiro com Arco - Foto: Divulgação

Marcus D'Almeida conquista ouro no Pan-Americano de Tiro com ArcoFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2026 18:31 | Atualizado 30/06/2026 18:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebra a conquista do arqueiro Marcus D'Almeida, integrante do projeto Maricá Cidade Olímpica, que se tornou bicampeão do Campeonato Pan-Americano de Tiro com Arco, realizado no México. O atleta venceu o canadense Eric Peters por 6 a 0 na final disputada neste domingo (28), garantindo pela segunda vez o título continental e o topo do ranking mundial na categoria arco recurvo.

O arqueiro participa do projeto Maricá Cidade Olímpica, uma iniciativa da Secretaria de Esportes voltada à descoberta, formação e ao desenvolvimento de jovens, a partir de 14 anos, em modalidades olímpicas e paralímpicas. Atualmente, o programa contempla esportes como vôlei de praia, vôlei de quadra, basquete 3x3, handebol, remo, tiro com arco, skate e bocha, oferecendo treinamento e suporte para o desenvolvimento dos atletas.

O secretário de Esportes, Filipe Bittencourt, destacou o desempenho do atleta e o trabalho do município para o desenvolvimento esportivo. "Marcus D'Almeida é uma potência no esporte e somos gratos por tê-lo no projeto Maricá Cidade Olímpica. Com o seu exemplo, seguimos descobrindo novos talentos no tiro com arco e levando o nome de Maricá para o mundo", ressaltou.

Em 2023, Marcus D’Almeida tornou-se o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial do arco recurvo e, meses depois, conquistou o título da Final da Copa do Mundo da modalidade. Em 2025, voltou ao pódio mundial com o vice-campeonato e, agora, amplia sua coleção de títulos com mais um ouro no Campeonato Pan-Americano.