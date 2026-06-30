Marcus D'Almeida conquista ouro no Pan-Americano de Tiro com ArcoFoto: Divulgação
Atleta apoiado pela Prefeitura de Maricá conquista ouro no Pan-Americano de Tiro com Arco
Marcus D'Almeida, que integra o projeto Maricá Cidade Olímpica, ganha o bicampeonato e mantém a liderança do ranking mundial
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Com obras iniciadas, empreendimento em Maricá amplia ofertas de emprego no município
O prefeito Washington Quaquá afirmou que empregos diretos estão sendo gerados, e que vai transformar a cidade em um dos maiores destinos turísticos do mundo
Maricá realiza nova captação de órgãos para transplantes pelo SUS
O procedimento realizado nesta segunda-feira possibilitou a doação de coração, fígado, rins, córneas e tecido músculo esquelético
Prefeitura de Maricá coloca telões pela cidade para o povo torcer junto no jogo Brasil x Japão na próxima segunda-feira
A Esquina da Copa leva também programação cultural gratuita no "esquenta" do pré-jogo a ponta Negra, Centro, Inoã e Itaipuaçu, veja a programação completa
Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar em Itaipuaçu neste sábado
Evento reúne produtores locais para a venda direta de alimentos frescos, incentivando o consumo consciente e movimentando a economia da cidade
Maricá realiza mutirão de emissão da nova identidade para pessoas autistas na próxima sexta-feira
Atendimento acontece na Casa do Autista, em Itapeba, e conta com equipe de acolhimento em ambiente adaptado
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